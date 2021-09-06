德國恐變天金融大變數

德國 將在26日舉行國會大選，為梅克爾15年多以來的總理任期畫下句點，象徵「梅克爾時代」落幕，但梅克爾所屬的基民／基社聯盟的民調 支持率卻落後，不僅使德國及歐洲的未來政策走向更加渾沌，也增添金融市場所面臨的不確定性。

民調顯示，中間偏左的社民黨（SPD）民調支持率已連五周領先、且拉大領先幅度，上升1個百分點至25%，基民／基社聯盟的支持率則下滑1個百分點至20%。

這個結果顯示，基民／基社聯盟可能會在26日的聯邦眾議院選舉慘敗，產生一個由好幾個屬性不同政黨所共組的聯合政府，由社民黨候選人、財政部長蕭茲擔任總理與組閣。

專家認為，以目前民調來看，可能至少出現三種聯合政府組合，這次可能也要花三、四個月的時間組閣。

專家說，選舉的結果可能在三方面影響金融市場。首先是若綠黨在新政府取得更大影響力，可能改變德國長期遵守的財政紀律政策，擴大支出與舉債，從而推升債券殖利率 及歐元匯價。

其次，Berenberg銀行首席經濟學家施密丁估計，綠黨／社民黨聯合政府將提高監管趨嚴的風險，從15%提高到20%，高盛分析師認為，左派聯合政府將使德國公債殖利率上升10個基點。

第三為綠黨與社民黨支持歐洲進一步整合，這些政黨組成的聯合政府，可能使德國與較弱歐元區國家之間的公債殖利率差距縮小。