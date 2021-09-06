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三星降低風險 建本土晶片

編譯湯淑君／綜合報導
三星電子近來大舉投資中型公司，力圖在南韓境內布建由設備廠與原料供應廠組成的晶片供應鏈網絡。（路透資料照片）
三星電子近來大舉投資中型公司，力圖在南韓境內布建由設備廠與原料供應廠組成的晶片供應鏈網絡。（路透資料照片）

日經新聞報導，三星電子近來大舉投資一批中型公司，力圖在南韓境內布建一個由設備廠與原料供應廠組成的晶片供應鏈網絡，設法在日韓貿易衝突及美中貿易角力之際，降低海外曝險。

根據遞交韓國交易所資料，三星及其轉投資公司自去年夏季以來，已在九家公司合計投資2,762億韓元（2.38億美元），全都是在特定領域各擅勝場的中型公司，三星在每家公司持股比重都低於10%，除入股外還提供技術支援。獲注資的公司都打算運用這筆資金投入研發。

這群公司中，八家是南韓的上市公司，一家是某上市公司的子公司。

三星投資熱從去年7月在半導體化學原料廠Soulbrain注資249億韓元揭開序幕，該公司供應晶片生產所需的氫氟酸；11月在晶圓拋光系統開發商KCTech投資207億韓元。這些產品多半是日本廠商取得龐大市占率的領域。

三星也入股研發尖端材料的公司，包括今年3月在光罩保護材料供應商Fine Semitech投資430億韓元，上個月另在蝕刻材料公司DNF投資210億韓元。三星有意與這些公司合作，開發電路儘可能更精細的晶片。

投資目標何在？三星的說法是：「我們希望，藉加強與形形色色公司的關係，提升半導體事業競爭力。」

日經報導指出，在2020年7月以前，三星對供應商的投資寥寥可數。據日經分析，三星投資活動升溫的一大理由，是國際貿易紛爭使晶片事業展望蒙上陰影。

2019年7月，日本對銷往南韓的部分晶片製造材料限制出口，讓南韓企業覺醒到依賴日本的風險。南韓總統文在寅於是致力推動晶片材料、零件和設備在地生產，已在上月公布的2022年度預算案編列1.68兆韓元，促進半導體產業發展，比2011年度提高9%。

美中角力是另一大顧慮。三星在中國大陸有晶片製造業務，可想見萬一北京與華府起衝突，美國切斷材料和設備供應情況，不可不防。

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