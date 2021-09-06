三星降低風險 建本土晶片

三星電子近來大舉投資中型公司，力圖在南韓境內布建由設備廠與原料供應廠組成的晶片供應鏈網絡。（路透資料照片）

日經新聞報導，三星 電子近來大舉投資 一批中型公司，力圖在南韓境內布建一個由設備廠與原料供應廠組成的晶片 供應鏈網絡，設法在日韓貿易衝突及美中貿易角力之際，降低海外曝險。

根據遞交韓國交易所資料，三星及其轉投資公司自去年夏季以來，已在九家公司合計投資2,762億韓元（2.38億美元），全都是在特定領域各擅勝場的中型公司，三星在每家公司持股比重都低於10%，除入股外還提供技術支援。獲注資的公司都打算運用這筆資金投入研發。

這群公司中，八家是南韓的上市公司，一家是某上市公司的子公司。

三星投資熱從去年7月在半導體化學原料廠Soulbrain注資249億韓元揭開序幕，該公司供應晶片生產所需的氫氟酸；11月在晶圓拋光系統開發商KCTech投資207億韓元。這些產品多半是日本廠商取得龐大市占率的領域。

三星也入股研發尖端材料的公司，包括今年3月在光罩保護材料供應商Fine Semitech投資430億韓元，上個月另在蝕刻材料公司DNF投資210億韓元。三星有意與這些公司合作，開發電路儘可能更精細的晶片。

投資目標何在？三星的說法是：「我們希望，藉加強與形形色色公司的關係，提升半導體事業競爭力。」

日經報導指出，在2020年7月以前，三星對供應商的投資寥寥可數。據日經分析，三星投資活動升溫的一大理由，是國際貿易紛爭使晶片事業展望蒙上陰影。

2019年7月，日本對銷往南韓的部分晶片製造材料限制出口，讓南韓企業覺醒到依賴日本的風險。南韓總統文在寅於是致力推動晶片材料、零件和設備在地生產，已在上月公布的2022年度預算案編列1.68兆韓元，促進半導體產業發展，比2011年度提高9%。

美中角力是另一大顧慮。三星在中國大陸有晶片製造業務，可想見萬一北京與華府起衝突，美國切斷材料和設備供應情況，不可不防。