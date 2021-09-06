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歐洲央行可能放慢購債步調

編譯林奕榮／綜合報導

歐洲央行（ECB）本周將舉行貨幣政策決策會議，經濟學家預期，基於通膨居高不下、經濟加快成長，ECB最快本周宣布，從第4季開始縮減每月購債金額，但市場也關注ECB是否會因Delta新冠變種病毒蔓延的威脅，暫時退居觀望立場。

彭博資訊與路透訪調的經濟學家都預期，ECB最快將在9日的決策會議後，宣布從第4季開始，縮減「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的每月購債金額，從目前的800億歐元降至700億歐元，到明年3月時將降至500億歐元，今年底時再決定終止PEPP的時間。PEPP預定至少實施到明年3月。

不過，歐洲經濟也正面臨Delta變種病毒的威脅。巴克萊首席歐洲經濟學家亞達格娜（Silvia Ardagna）預期，ECB的每月購債金額，將降為600億-700億歐元，ECB也將上修成長和通膨預測，但她認為，ECB在放慢購債步調之餘，也將盡力避免釋放「鷹派」訊號。

ECB迄今都堅稱，消費者物價走高只是暫時現象，以總裁拉加德為首的官員因而主張應繼續實施緊急刺激措施，但歐元區8月通膨率升至3%，使官員對物價前景的看法目前出現分歧。

希臘央行總裁史托納拉斯表示，ECB不宜反應過度，建議「審慎」行事，但荷蘭央行總裁諾特認為，以PEPP構債措施控制疫情對通膨衝擊的目標，已幾乎達成，他支持在PEPP措施於明年3月到期後，改採較緊縮做法。

經濟學家也預期，ECB至少在2023年之前都將保持目前利率不變，存款利率維持在負0.5%，再融資利率為零，符合ECB的最新前瞻指引。

央行 利率 變種病毒

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