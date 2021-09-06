美股不再隨便買隨便漲

（路透）

巴隆周刊（Barron's）發布秋季市場展望報告指出，策略師預期，隨著聯準會（Fed）可能開始減少購債、美國 聯邦政府的疫情補貼陸續收尾、加上企業可能遭到增稅，今秋的美股 不再是「隨便買隨便漲」，建議投資組合應兼具價值股與成長股的平衡性，建議買入金融股、獲利前景穩定的科技股、能源等原物料產業類股。

巴隆訪調的市場策略師與投資長預估，史坦普500指數今年底的目標價為4585點，只比目前的4536點微幅上漲，明年的漲幅也將大幅縮小至6%，估漲至4800點。Delta變種病毒疫情的衝擊可能不大，僅局限在旅遊與電影院等類股。

目前美股以未來一年獲利預估的本益比為21倍，分析師認為已偏高。美國消費者物價指數（CPI）年增率已在6、7月突破5%，聯準會（Fed）雖認為是暫時現象，但已無法完全忽略通膨，可能需要減少經濟刺激行動。聯準會若開始減少每月1200億美元的購債規模，將抬高市場利率，投資人可能放棄已經很貴的美股，轉投較保險的公債。

策略師認為，美國10年期公債殖利率 將是觀察重點，若未漲破2%，美股本益比可望大致維持在近20倍的水準；但若漲破2%、甚至漲至2.25%，美股本益比可能面臨大幅下修的壓力。10年期公債殖利率現今仍在1.3%的低點，分析師預估年底可能漲到1.65%，仍低於3月的1.75%。

分析師推薦銀行等金融類股，一方面是金融股的本益比相對較低，目前通常只在10倍上下，另一方面為利率上升有助推升銀行獲利。

聯準會的「資金大放水」及美國聯邦政府的疫情補貼，是促成史坦普500指數今年來大漲20%的關鍵推力，如今聯邦政府加發每月300美元失業救濟6日到期，勢將衝擊占美國經濟70%的消費支出，國會審議中的大規模基建計畫可能無法彌補消費缺口，成為企業獲利的負面訊號。

策略師認為，拜登政府提議調高個人所得稅與企業稅，讓企業獲利承受壓力，但幅度可能不大，應是一次性衝擊。分析師預估，企業稅可能從2018年至今的21%調高至25%，低於拜登提議的28%。這種漲稅幅度預估使史坦普500企業明年獲利降低約5%，股市可能面臨相同幅度的修正。