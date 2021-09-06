我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

美股不再隨便買隨便漲

編譯陳家齊／綜合報導
（路透）
（路透）

巴隆周刊（Barron's）發布秋季市場展望報告指出，策略師預期，隨著聯準會（Fed）可能開始減少購債、美國聯邦政府的疫情補貼陸續收尾、加上企業可能遭到增稅，今秋的美股不再是「隨便買隨便漲」，建議投資組合應兼具價值股與成長股的平衡性，建議買入金融股、獲利前景穩定的科技股、能源等原物料產業類股。

巴隆訪調的市場策略師與投資長預估，史坦普500指數今年底的目標價為4585點，只比目前的4536點微幅上漲，明年的漲幅也將大幅縮小至6%，估漲至4800點。Delta變種病毒疫情的衝擊可能不大，僅局限在旅遊與電影院等類股。

目前美股以未來一年獲利預估的本益比為21倍，分析師認為已偏高。美國消費者物價指數（CPI）年增率已在6、7月突破5%，聯準會（Fed）雖認為是暫時現象，但已無法完全忽略通膨，可能需要減少經濟刺激行動。聯準會若開始減少每月1200億美元的購債規模，將抬高市場利率，投資人可能放棄已經很貴的美股，轉投較保險的公債。

策略師認為，美國10年期公債殖利率將是觀察重點，若未漲破2%，美股本益比可望大致維持在近20倍的水準；但若漲破2%、甚至漲至2.25%，美股本益比可能面臨大幅下修的壓力。10年期公債殖利率現今仍在1.3%的低點，分析師預估年底可能漲到1.65%，仍低於3月的1.75%。

分析師推薦銀行等金融類股，一方面是金融股的本益比相對較低，目前通常只在10倍上下，另一方面為利率上升有助推升銀行獲利。

聯準會的「資金大放水」及美國聯邦政府的疫情補貼，是促成史坦普500指數今年來大漲20%的關鍵推力，如今聯邦政府加發每月300美元失業救濟6日到期，勢將衝擊占美國經濟70%的消費支出，國會審議中的大規模基建計畫可能無法彌補消費缺口，成為企業獲利的負面訊號。

策略師認為，拜登政府提議調高個人所得稅與企業稅，讓企業獲利承受壓力，但幅度可能不大，應是一次性衝擊。分析師預估，企業稅可能從2018年至今的21%調高至25%，低於拜登提議的28%。這種漲稅幅度預估使史坦普500企業明年獲利降低約5%，股市可能面臨相同幅度的修正。

殖利率 美國 美股

上一則

理財Q&A／網購糾紛 該如何投訴？

下一則

成本增+運輸貴 風電渦輪機廠難賺

延伸閱讀

聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾

聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾
19架共機擾台 美議員憂北京持續試探美國決心

19架共機擾台 美議員憂北京持續試探美國決心
布林肯、奧斯丁動身訪中東 擬重申不背棄盟友

布林肯、奧斯丁動身訪中東 擬重申不背棄盟友
阿富汗撤軍失當 拜登中間選民支持度崩盤

阿富汗撤軍失當 拜登中間選民支持度崩盤

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30
路透調查顯示，未來幾年內各國民眾的購屋負擔能力，可能保持不變或更差。(歐新社)

路透調查：未來幾年全球買房門檻不降反升

2021-08-30 12:47
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著