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博通獲利報喜 本季繼續看旺

編譯易起宇、黃淑玲／綜合報導
博通上季業績報喜。（路透）
博通上季業績報喜。（路透）

由於應用於企業電腦網路與智慧手機上的零件需求暢旺，博通（Broadcom）上季營收與獲利都優於市場預期，本季財測也高於分析師預估，博通並看好電信和雲端的需求將保持強勁。

博通在美股2日盤後表示，截至10月底止的年度第4季（本季）營收預測將為約73.5億美元，高於分析師預期的72.3億美元。

博通上季營收年增16%至67.8億美元，經調整的每股盈餘為6.96美元，也都高於分析師預測。其中，晶片部門上季營收年增19%至50.2億美元，基礎設施軟體部門營收則年增10%至17.6億美元。

博通執行長陳福陽表示，上季財報結果反映了雲端、5G基礎建設、寬頻和無線網路等市場的需求強勁，「這股動能預期將在第4季維持下去」。

至於晶圓廠產能不足問題，陳福陽表示，博通挺得住，情況可能比其他同業好，「關於明年的產能，我認為，我們已取得相當好的供應陣容，並對此感到很滿意。雖然不會說是非常好，但在此環境下，整體的感覺十分不錯」。

相較於高通和輝達，博通上季銷售表現相對黯淡，但陳福陽的答案竟然是：這是「故意的」。彭博資訊報導，陳福陽說，儘管博通的晶片需求激增，但嚴格控制訂單量，目的就是犧牲一些眼前的銷售，以避免未來供給過剩、市場崩盤。

陳福陽說：「我們大可交出更漂亮的數字，但那代表庫存會建立在錯誤的地方」，博通會「有紀律地供應」，聚焦在真正有需要之處。陳福陽已透過一系列併購，重塑晶片業，使博通現在成為全球最大的半導體公司之一。由於博通晶片供應對象的產品類別範圍廣泛，該公司的營運展望向來是各類經濟活動需求的領先指標。

博通的無線網路晶片運用在蘋果iPhone等智慧手機裡，其交換器矽晶片和客製化晶片是Google和亞馬遜AWS等雲端運算巨擘資料中心的重要零件。

晶片 營收 雲端

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