亞太房價高漲 像打類固醇

亞太各大城市潛在買主多，更有捧著現金來購屋，恐導致政府出手干預。（美聯社）

財經網站CNBC報導，由於新冠疫情 期間利率低迷，亞太各大城市房價 高漲，多國加快施打新冠疫苗、邁向疫後復甦，更加劇房價漲勢。部分地區房市過熱，預料將促使政府打房，或以其他財政或貨幣政策干預。

房地產諮詢業者萊坊（Knight Frank）亞太住宅研究主管葛瑞特（Vctoric Garrett）指出，6月底亞太地區房價比去年同期上漲6.4%，年漲幅四年來最大。

仲量聯行市場研究和戰略部門全球主管柯蘭（Sean Coghlan）說，潛在買主多於求售的房屋，使房屋競標戰更激烈，加上有大筆資金鎖定房地產，房價因此漲很凶。一位新加坡 不動產經紀人更形容，亞洲房市像是「打了類固醇」。

PropertyLimBrothers的陳凱尼（音譯）說：「有些買主甚至不（現場）看房，只在外面瞧瞧或看導覽影片就出價了。」他說，在掛出求售告示後，就會有人捧著現金來買房，估價300萬星元（約223萬6000美元）以上的房子，可能加價多達80萬星元（約59萬6000美元）賣出。

全現金買房比率增加，尤其是400萬到800萬星元之間的房子。

新加坡房仲業者Propnex執行長葛福爾（Mohamed Ismail Gafoor）說，開發商一直在搶地，彼此競價，將把房價推得更高，「大家知道明年房價還會漲，因為土地成本和營建費用都不會降下來。這是為什麼大家急著現在買的原因」。

仲量聯行亞太區資本市場研究主管說，房市榮景有部分原因是疫情期間低利率、寬鬆貨幣政策和財富分配不均，除非干預，否則「房價可能跟著收入和財富持續升值」。

分析師認為， 南韓8月宣布三年來首度升息，就是因為房價飆升而債務增加；紐西蘭料將升息，但最近群聚感染擴大，央行暫時按兵不動；新加坡政府則可能推出更多打房措施。