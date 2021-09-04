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德國DAX成分股 增至40檔

編譯陳家齊／綜合報導

德國股市的DAX指數級將有重大變革，這個用來反映德國藍籌股指標性指數，將從原本1988年創設至今的30檔改成納入40檔，希望更能完整反映德國企業界。

根據DWS資產管理集團的估計，這項指數調整將使新的DAX 40指數成分股的市值，比原本的DAX 30增加3,500億歐元（約4160億美元）。此舉也將稀釋原本德股中主要以股利吸引投資人的巴斯夫（BASF）權重。Stifel投資銀行分析師許路森說：「DAX前進一小步，從原本的股利股市場往增長型市場邁進。」

新的指數將在9月20日啟用，尚未宣布將納入那些股票。摩根大通預測，應會加入高速成長、市值很高的股票，包括民航機製造巨頭空中巴士、網路零售商Zalando、食品網購商Hello Fresh，及西門子醫療公司（Siemens Healthineers）。保時捷控股與消費品集團拜爾斯多夫（Beiersdorf）也有望加入，運動產品商Puma也可能納入。

空巴原是進入DAX 30當之無愧的藍籌股，但因同時在法國與德國股市上市，先前遭剔除。空巴的市值多達910億歐元，將成為新DAX 40指數的第四大股票。

DAX的改革契機起於一年前，當時DAX 30成分股Wirecard爆出財務造假重大醜聞，成為第一家宣告破產的DAX 30公司。德意志交易所轄下的指數編輯商Qontigo決定擴增DAX，並加強監理。

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