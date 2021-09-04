我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

運費漲不停 美國線再創天價

記者邱馨儀／台北報導
韓新遠洋（HMM）的勞資雙方2日達成協議，讓持續的勞資僵局順利落幕，也免於罷工的最壞情況。（路透）
韓新遠洋（HMM）的勞資雙方2日達成協議，讓持續的勞資僵局順利落幕，也免於罷工的最壞情況。（路透）

SCFI（上海出口集裝箱運價指數）3日公布最新的指數，已連續三個多月來周周創新高，本周站上4,502.65點，周漲幅2.67%；另外，遠東到美西線的運價漲幅5.33%最高，美西線每FEU（40呎櫃）首破6000美元，達到6266美元；遠東到美東線每FEU 1萬1648美元，漲幅4.58%，美國線運價再度創下新天價。

遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價持續下跌三周後回升，以7443美元，小漲1.06%，各主要航線中僅西非小跌72美元，每20呎櫃價格為8340美元；全球貨櫃海運主要航線運價普遍再登新高，使得本周SCFI指數跟著走揚。

法人分析，雖市場一直在揣測運價何時會回跌，但航運股在這樣的氣氛下，賣壓沉重。隨著運價持續墊高，貨櫃三雄第3季、第4季營收、獲利相當可期；疫情使歐美碼頭運作效率降低，塞港及塞船漸成常態，需求端維持熱絡，推估貨櫃產業可望交出史上最佳獲利成績單。

業界指出，疫情改變全球物流供應鏈，各地港口人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，目前全球船舶閒置率0.7%，為歷史新低，表示大部分船舶已投入營運，但塞港及塞船，使船舶運作效率降低，造成各市場需求大、供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

疫情造成碼頭工人防疫需求增加，碼頭運作效率降低，目前航班準班率僅20%，為近年新低，洛杉磯及長灘港候港新低；到目前為止，全球各主要港口的塞港情況愈來愈嚴重，美西港口十至12天，美東港口大概七天，塞港已經成為新常態。塞港、缺船問題，業界也很難預測何時可以改善。

疫情 指數 航線

上一則

博通獲利報喜 本季繼續看旺

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美國白人至上主義者慶神學士掌權 官員憂心

美國白人至上主義者慶神學士掌權 官員憂心
海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

中國9．1起 外國籍核動力船等5類船舶入領海須通報

中國9．1起 外國籍核動力船等5類船舶入領海須通報
中9月新制 外國核動力船等5類船舶進入領海須申報

中9月新制 外國核動力船等5類船舶進入領海須申報

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情