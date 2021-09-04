運費漲不停 美國線再創天價

韓新遠洋（HMM）的勞資雙方2日達成協議，讓持續的勞資僵局順利落幕，也免於罷工的最壞情況。（路透）

SCFI（上海出口集裝箱運價指數 ）3日公布最新的指數，已連續三個多月來周周創新高，本周站上4,502.65點，周漲幅2.67%；另外，遠東到美西線的運價漲幅5.33%最高，美西線每FEU（40呎櫃）首破6000美元，達到6266美元；遠東到美東線每FEU 1萬1648美元，漲幅4.58%，美國線運價再度創下新天價。

遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價持續下跌三周後回升，以7443美元，小漲1.06%，各主要航線 中僅西非小跌72美元，每20呎櫃價格為8340美元；全球貨櫃海運主要航線運價普遍再登新高，使得本周SCFI指數跟著走揚。

法人分析，雖市場一直在揣測運價何時會回跌，但航運股在這樣的氣氛下，賣壓沉重。隨著運價持續墊高，貨櫃三雄第3季、第4季營收、獲利相當可期；疫情 使歐美碼頭運作效率降低，塞港及塞船漸成常態，需求端維持熱絡，推估貨櫃產業可望交出史上最佳獲利成績單。

業界指出，疫情改變全球物流供應鏈，各地港口人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，目前全球船舶閒置率0.7%，為歷史新低，表示大部分船舶已投入營運，但塞港及塞船，使船舶運作效率降低，造成各市場需求大、供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

疫情造成碼頭工人防疫需求增加，碼頭運作效率降低，目前航班準班率僅20%，為近年新低，洛杉磯及長灘港候港新低；到目前為止，全球各主要港口的塞港情況愈來愈嚴重，美西港口十至12天，美東港口大概七天，塞港已經成為新常態。塞港、缺船問題，業界也很難預測何時可以改善。