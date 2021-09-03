我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導

為掌握貨櫃船運費用飆漲的賺錢契機，運送煤炭和鐵礦砂等乾散貨物的航運業者，現在也開始考慮載運貨櫃。彭博資訊報導，旗下擁有94艘船隊的金洋集團（Golden Ocean）表示，正規劃將部分散裝貨船分類，使它們也能運送貨櫃。

金洋集團執行長安德森（Ulrik Andersen）說，這意味著貨船在運送大宗商品同時，也可將貨櫃置放上方一起載運。他說：「我們正在考慮。這會依個案隨機應變。」

儘管運送原物料商品仍是有利可圖，但貨櫃運輸賺得更多，後者因為需求飆高、貨櫃短缺、港口飽和、船船太少和碼頭工人不夠，運費已飆至天價。根據Drewry Shipping的最新數據，一個貨櫃從亞洲運到歐洲的價格是13,787美元，遠高於過去五年的季節均價1,670美元。有別於散裝船裝運的原物料，貨櫃裝載的物品通常是消費者產品，從鞋子、服飾、家具、家電到智慧手機等。

安德森表示，增加運送貨櫃的選項，將使散貨輪船在空載時也能賺錢，這些船舶可以在一般貨物之外，加載運費更高的貨櫃。

提供船舶保險服務的大英船東責任互保協會（UK P&I Club）說，上周收到「許多有關散貨船載運貨櫃的詢問」。

散裝船設計上並非用以運載貨櫃，必須加裝「牛角鎖」（twist lock）和貨櫃繫栓屬具（lashing gear）。船東也應分析船舶的結構，看看是否能載運貨櫃，或許還需要其他強化的設備和措施。安德森說，「我不確定這是否是海岬型貨船的一筆大買賣，但這也說明了我們正處於一個特殊情況」。

保險 手機

上一則

美反壟斷大刀 又砍向Google

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯

ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯
全球根除使用含鉛汽油 對抗空汙達重大里程碑

全球根除使用含鉛汽油 對抗空汙達重大里程碑
新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收

新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收
「夢幻成真」玉米田裡比賽重現 白襪再見轟宛若好萊塢劇本

「夢幻成真」玉米田裡比賽重現 白襪再見轟宛若好萊塢劇本

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重