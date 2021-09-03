海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

為掌握貨櫃船運費用飆漲的賺錢契機，運送煤炭和鐵礦砂等乾散貨物的航運業者，現在也開始考慮載運貨櫃。彭博資訊報導，旗下擁有94艘船隊的金洋集團（Golden Ocean）表示，正規劃將部分散裝貨船分類，使它們也能運送貨櫃。

金洋集團執行長安德森（Ulrik Andersen）說，這意味著貨船在運送大宗商品同時，也可將貨櫃置放上方一起載運。他說：「我們正在考慮。這會依個案隨機應變。」

儘管運送原物料商品仍是有利可圖，但貨櫃運輸賺得更多，後者因為需求飆高、貨櫃短缺、港口飽和、船船太少和碼頭工人不夠，運費已飆至天價。根據Drewry Shipping的最新數據，一個貨櫃從亞洲運到歐洲的價格是13,787美元，遠高於過去五年的季節均價1,670美元。有別於散裝船裝運的原物料，貨櫃裝載的物品通常是消費者產品，從鞋子、服飾、家具、家電到智慧手機 等。

安德森表示，增加運送貨櫃的選項，將使散貨輪船在空載時也能賺錢，這些船舶可以在一般貨物之外，加載運費更高的貨櫃。

提供船舶保險 服務的大英船東責任互保協會（UK P&I Club）說，上周收到「許多有關散貨船載運貨櫃的詢問」。

散裝船設計上並非用以運載貨櫃，必須加裝「牛角鎖」（twist lock）和貨櫃繫栓屬具（lashing gear）。船東也應分析船舶的結構，看看是否能載運貨櫃，或許還需要其他強化的設備和措施。安德森說，「我不確定這是否是海岬型貨船的一筆大買賣，但這也說明了我們正處於一個特殊情況」。