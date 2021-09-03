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經濟復甦通膨加速 南韓11月恐再次升息

編譯葉亭均、林奕榮／綜合報導
南韓通膨率連五個月超過央行目標。（路透）
南韓通膨率連五個月超過央行目標。（路透）

南韓第2季國內生產毛額（GDP）季比成長0.8%，高於初估值，而8月通膨率年比上揚2.6%，連續第五個月高於央行目標；南韓經濟復甦和通膨加速上揚，可望為11月再次升息鋪路。

南韓央行2日公布，第2季經濟比第1季成長0.8%，比初估值高0.1個百分點，主因出口和服務業強勁復甦；第2季GDP年增率也上修0.1個百分點至6%。

同日南韓統計局公布，8月消費者物價指數（CPI）年比上揚2.6%，增幅與7月相同，維持在九年高點，高於經濟學家原先預估的2.4%增幅，反映從運輸、糧食至房租和其他服務的價格同步上漲。最新通膨報告凸顯出南韓在應付新一波疫情爆發之際，經濟仍具韌性、且物價壓力持續升高。

根據最新數據顯示，儘管政府自7月初來實施嚴格的防疫限制措施，但消費動能不減。企業可能會把與原物料價格上漲、全球供應緊縮相關的成本上升轉嫁給消費者。

南韓央行8月25日決議升息1碼，把基準利率從0.5%調高至0.75%，成為第一個脫離超低利率的亞洲主要經濟體。央行也將南韓今年通膨率預估值從1.8%上修至高於目標值的2.1%，除了通膨因素外，央行指出穩健復甦、擔心金融風險都是升息因素，同時暗示將繼續緊縮貨幣政策。

央行官員指出，儘管南韓受到第四波疫情嚴峻衝擊，但復甦步調比預期快，讓南韓今年更有可能實現年成長率4%的目標。

韓元本季走貶，已使得過去數月的進口物價大幅上揚。

工廠出廠價格攀抵十年高點，凸顯強勁的通膨環境；此外，央行總裁李柱烈也樂觀認為，雖然Delta新冠變種病毒肆虐，但疫苗接種率提升和出口強勁，為經濟提供支撐；多數經濟學家預測，南韓央行可望在11月再度升息。

南韓 央行 升息

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