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美反壟斷大刀 又砍向Google

編譯葉亭均／綜合報導
美準備對Google數位廣告發動訴訟。（路透）
美準備對Google數位廣告發動訴訟。（路透）

知情人士透露，美國反壟斷官員正準備針對字母公司（Alphabet）旗下Google的數位廣告業務發動第二起訴訟，進一步主張Google濫用其主導市場的地位。

知情人士表示，美國司法部已加快對Googe數位廣告業務進行調查，最快年底就會提出訴訟。目前尚未做出最終決定，發動訴訟的時間點也可能延後。

美國司法部對Google控制廣告技術市場的調查，可以追溯到川普時期。當時司法部在部長巴爾（William Barr）的領導下，控告Google的搜尋業務，指該公司利用與無線電信業者和手機製造商的獨家經銷協議，妨礙競爭。

此前，以德州為首的多州檢察長也發動另一項反托辣斯訴訟，指控Google違法壟斷數位廣告市場。這些州表示，Google與臉書（Facebook）達成非法協議，操縱廣告業者和網站業者買賣廣告空間的線上拍賣。

知情人士說，Google與臉書的協議也是司法部調查的一部分。美司法部拒絕置評。

Google否認自家廣告技術市場，主張這個領域還有亞馬遜、 Comcast和臉書等大型公司競爭。Google也否認各州對其操縱廣告競標以便讓Facebook受益的說法。Google表示：「我們的廣告技術協助網站和應用程式（App）為內容取得資金，使小企業能夠成長。

Google 司法部 美國

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