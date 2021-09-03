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沙國擬調降亞洲油品價格

編譯葉亭均／綜合報導

根據一項對煉油業者的調查，在上月中東基準杜拜油價走弱後，石油出口大國沙烏地阿拉伯預料將調降10月對亞洲銷售的多數原油等級的油品價格，將是五個月以來沙國首度調降油品官訂售價。

路透訪調了六家煉油業者，其中四家預測阿拉伯輕質原油官訂售價（OSP）10月每桶將調降20至40美分，跟進杜拜油市的跌價17美分。

若最後確如業者預測，代表沙國五個月以來首度調降油品官訂售價。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）7月已同意，各國從今年8月到12月將進一步增產每日200萬桶，也就是日產量將每月遞增40萬桶。

OPEC+ 1日同意維持上述協議，代表10月市場的供應量將增加每日40萬桶，和9月相同。OPEC+預定10月4日再度召開會議。

OPEC+並上調2022年原油需求預期，且面臨美國要求加快提高產量的壓力。OPEC+在聲明中表示：「儘管新冠疫情的影響繼續帶來一些不確定性，但市場基本面已增強，隨著復甦加速，經濟合作發展組織（OECD）國家的石油庫存繼續下滑。」

紐約和倫敦原油期貨2日盤中均漲逾2%，主要受美國原油庫存下滑以及美元走貶帶動。

俄羅斯副總理諾瓦克表示，OPEC+已經實現了消除全球市場過剩石油的目標，維持市場平衡至關重要。

原油供應吃緊已支撐阿拉伯重質原油官訂售價攀2012年來最高，其他等級油品價格也升至2020年初來最高。

一家煉油業者表示，在上月交易中，「沙烏地原油價格跟現貨市場的差距太大了」。

交易商表示，10 月裝載的中東輕質原油現貨溢價較9月下滑每桶約50美分，而類似沙國原油的Banoco阿拉伯中級原油價格則低於其官訂價格。此外，伊拉克的供應量提高，也已讓9月裝載的Basra重質原油現貨價格較官訂價格折價每桶2美元。

另一交易商表示：「價格勢必要向下修正」，但調降的幅度將取決於沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）考量現貨市場的情況。

石油 油價 美國

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