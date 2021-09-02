新加坡訂規範 允許SPAC掛牌上市

新加坡交易所（SGX）公布對SPAC上市的規範。路透

新加坡 將允許所謂「空白支票」公司掛牌上市，在亞洲主要金融重鎮中創下首例。

新加坡交易所（SGX）2日公布一套新規定，對「特殊目的收購公司」（SPAC）在交易所主板掛牌交易訂出規範，為期數月的公眾諮詢期隨之落幕。與此同時，美國 主管當局正加強監管這類投資 工具。

星交所在3月啟動公眾諮詢過程，歷經數月徵詢投資公司、銀行、律師等方面的意見後，如今訂出一套管理架構，對原先的規章草案做出一些修正。其中最明顯的改變，是把SPAC上市的最低市值門檻減半到1.5億星元（約1.116億美元），更接近美國那斯達克市場（Nasdaq）和紐約證交所（NYSE）訂定的門檻（從5,000萬到1億美元不等）。

星交所法規監管部門執行長陳文生（Tan Boon Gin）說：「我們希望這種SPAC程序能吸引優質目標公司來SGX掛牌，提供投資人更多選擇與機會。」

SPAC是一種沒有營運業務的空殼公司（shell company），成立後先透過首次公開發行股票（IPO）募集資金，然後物色有前景的未上市公司並加以收購，形同讓被併購的公司借殼上市。支持者宣稱這比IPO更有效率，前些時候在華爾街蔚為風潮，但自從今年4月美國證管會（SEC）對SPAC採取更批判的態度後，已冷卻這股SPAC熱潮。