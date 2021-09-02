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路透訪調 基金經理人：減股增債

編譯林奕榮／綜合報導

路透訪調的基金經理人認為，全球股市可能在今年底前小幅回檔修正，原因是新冠感染人數持續攀升帶來的成長疑慮，以及經濟重啟步調放緩。這群經理人已在8月建議，調降投資組合中的全球股市部位，轉投債市。

路透在8月12日至30日訪調美歐及日本的基金經理人和投資主管後稱，經理人已小幅調降全球投資組合股票的建議配置比重，平均降至49.9%，低於7月時的三年半高點50.1%。

與此同時，隨著美股步入歷來「跌多於漲」的9月，策略師指出，美股風險已持續升高，包括聯準會（Fed）的政策變動、Delta新冠變種病毒擴散和政治風險，而且美股已連續七個月上漲，回檔風險升高。

彭博策略師指出，歷史經驗顯示，在過去60年來，標普500指數有14次連漲七個月以上，其中五次在下個月下跌、四次漲勢降溫。

在路透訪調的17位經理人中，有九人認為全球股市可能在今年底前回檔，另外八人則認為不太可能。

路透另外一項對訪調250多位策略師的結果則顯示，多數受訪者認為全球股市今年來的強勁漲勢即將結束，年底前可能修正。在預期全球股市將修正的受訪者，預測股價將下跌5%-10%。不過，基金經理人也強調，股市近來的幾波跌勢，後來都證明其實是逢低加碼的好時機。

這群經理人也建議，未來三個月投資組合可提高股票部位。

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