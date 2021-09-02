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Google擬開發自家用CPU

編譯黃淑玲、鐘惠玲／綜合報導
Google擬開發自家NB和平板用的CPU晶片。（路透）
Google擬開發自家NB和平板用的CPU晶片。（路透）

日經新聞報導，Google正在開發自家筆電和平板電腦的中央處理器（CPU）晶片，成為最新一家為自行設計研發重要晶片的科技大咖，並已從英特爾、高通及聯發科等供應商挖角人才。對於相關挖角傳聞，聯發科1日表示不予評論。

報導指出，Google計畫在2023年左右，推出自家筆電與平板電腦用的CPU，該公司也正加強打造其Pixel智慧手機和其他裝置要使用的行動處理器晶片。

Google此前已經宣布，即將問世的Pixel 6智慧手機，將首次採用自家設計的處理器晶片。

消息人士說，Google正在開發的新款CPU與行動處理器晶片，都是根據安謀（ARM）的晶片架構設計。目前蘋果、亞馬遜、臉書、微軟、特斯拉、中國的百度、阿里巴巴等科技巨擘，都跨入晶片設計領域，因此專家認為Google此舉很合理，但也將面臨新挑戰。

分析師指出，這些科技大咖自行設計晶片，能輕易自行調整研發工作量，不必受限於供應商，還能提供獨特的服務與技術，但打造晶片需要龐大的投資與長期承諾，光是設計最先進5奈米的目前成本就估計約5億美元，遠高於開發以更成熟製程（例如28奈米）生產晶片的約5000萬美元成本。

Google已自行打造晶片，在2016年發表張量處理器（TPU），協助處理其資料中心伺服器的人工智慧運算供作，今年5月也發表第四代TPU，並持續從台灣、美國、以色列及印度的重要科技經濟體延攬人才。日經新聞在分析LinkedIn的個人檔案後指出，Google已從英特爾、高通及聯發科等供應商挖角晶片人才。

對於這個消息，聯發科1日表示不予評論。聯發科目前是全球手機晶片龍頭，其4G產品主要是曦力系列，5G產品則是天璣系列，同時還有迅鯤系列平台產品，應用在包括Chromebook及平板電腦等裝置。

晶片 Google 手機

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