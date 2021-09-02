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製造業景氣熱 歐亞動能減低

編譯洪啟原、記者林汪靜／綜合報導

最新數據顯示，美國8月製造業景氣加速擴張，在全球一枝獨秀，但面臨供應鏈挑戰，歐元區和亞洲8月製造業擴張動能則減弱，中國更是一年多來首度陷入萎縮，凸顯新冠疫情、與船運塞港等供應鏈干擾，是年底耶誕購物旺季的最大威脅。

美國供給管理協會（ISM）1日表示，8月製造業指數升至59.9，高於市場預期，反映訂單加速成長，但積壓訂單增加，也凸顯供應鏈挑戰。IHS Markit公布的美國8月製造業採購經理人指數（PMI）略降至61.1。

歐元區8月IHS Markit製造業PMI最終值降至61.4，產出次指標降至59，雖強勁擴張，但產能出現嚴重受限，製造業生產相對於訂單的缺口為24年來最大。

經濟學家指出，歐元區的問題是零組件供應短缺、或沒有足夠的運輸能力滿足物流需求，供應問題與相關的生產者物價壓力可能要花比預期更長的時間化解，增添經濟前景的下行風險。

新一波新冠疫情加重亞洲製造業問題。中國財新1月製造業PMI降至49.2，是去年4月以來首度低於50，更是去年2月來最低，企業普遍表示，新冠病例數回升，不僅衝擊生產也壓制需求。日本、南韓及印度的製造業擴張腳步也都放慢。日本8月自分銀行製造業PMI降至52.7，南韓製造業PMI下滑至51.2，印度也降到52.3。

經濟學家指出，亞洲8月製造業PMI顯示Delta變種病毒衝擊該地區經濟，可能使政府與央行加碼支撐經濟，中國可能在未來兩個月內調降存準率。

美國 供應鏈 中國

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