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福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

斷鏈危機 咖啡豆價格大漲

編譯湯淑君／綜合報導

颶風艾達擾亂供應鏈，使全球最大咖啡豆產國巴西的供應前景又蒙上陰影，第二大產國越南則因實施嚴格封鎖防疫限制，出口展望也堪虞，導致阿拉比卡和羅布斯搭咖啡豆價格雙雙大漲，烘豆商遭受雙重打擊。

洲際交易所（ICE）的羅布斯塔咖啡豆11月期貨價格8月31日盤中大漲2.2%，躍上每公噸2,063美元，盤初一度衝上2,070美元高峰，是2017年9月來最高。

同時，阿拉比卡咖啡豆12月期貨一度漲0.5%，報每磅2.0085美元。今年7月不合時令的霜害侵襲巴西咖啡豆作物時，阿拉比卡咖啡豆價格曾躍上七年來高點。

交易員表示，最近最大產國巴西咖啡豆作物遭霜害摧殘，第二大阿拉比卡供應國哥倫比亞天氣轉陰也影響作物生長，在在推升阿拉比卡咖啡豆價格，連帶助長羅布斯塔咖啡豆需求。

邁阿密StoneX Financial公司資深副總裁德拉羅許說：「未來數周，市況仍將受天氣狀態左右。」他指出，交易員也將評估新冠變種病毒對經濟和需求的影響。羅布斯塔咖啡豆產量最大的越南因疫情升溫，一些產區受政府旅遊限制，當地運出咖啡豆成本高漲，使ICE交易所庫存下滑，反映需求更熱。

咖啡 越南 ICE

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