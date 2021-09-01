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兩個因素 貨櫃運價又喊漲

記者黃淑惠、編譯陳家齊／綜合報導

中國黃金周、韓新海運罷工在即，貨櫃運價喊漲。德翔海運集團董事長陳德勝指出，即日起，海運業進入中國10月1日黃金周假期前的備貨載運高峰，貨櫃將迎來好幾波GRI（綜合費率上漲附加費）的漲價行情。

另外，南韓韓新遠洋（HMM）在中國上工作的員工，工會在8月31日宣布將發動罷工，以施壓解決薪資糾紛。這將使得HMM的海上與陸上員工全面罷工，對已經緊繃的貨運、供應鏈瓶頸雪上加霜。

陳德勝說，貨櫃輪運價飆漲，衍生出各種奇異現象，連中國大陸內貿的貨櫃輪也跑出來加入近洋航線，全球塞港的情況，讓缺船更為嚴重，近洋線的運價將在下半年會繼續衝高。

陳德勝說，疫情改變全球物流供應鏈，各地港口人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，造成各市場需求大、供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。

全球從缺櫃已經演變為缺船，缺船的問題嚴重，根據相關的統計數字，全世界閒置運力已小於 0.7%，這是歷史上從來沒有出現過的新低水準，代表能用的船都已經投放到各航線使用，也因為近洋線的船舶短期，近期出現原本航行中國大陸的船舶轉為航行亞洲近洋線，造成中國內陸航線也缺船，運價也跟著飆漲。

陳德勝說明，也因為亞洲線運價太好，中國內陸的貨櫃輪都轉出來加入近洋線服務，航行的航線包括越南、泰國、菲律賓等區間航線；不過，這些船雖然一度讓這些航線的運價漲勢趨緩，中國的內陸運價也開始上漲，船舶加入亞洲的供給數量可能會受限，再加上疫情衝擊不斷改變生態，市場需求還是很強勁。

至於HMM罷工，據該公司陸上員工工會表示，會員已經在30日投票，98%員工支持若是薪資談不攏就發動罷工。一周以前，HMM的水手、海上工作人員的工會也已經投票支持發動罷工。

現在，這家南韓第一大貨櫃海運商將在9月1日召開薪資協商會議。

公司經營層原本提出加薪8%，立即加發薪水三倍的獎勵金，以及在今年底結束時再加發二倍薪水的獎金，但員工拒絕。

如果9月1日的薪資會議無法達成協議，這家1976年成立的海運公司，將面臨公司成立45年以來第一次的罷工。

中國 罷工 航線

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