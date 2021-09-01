全球首例 韓限制App平台抽佣

南韓禁止Google、蘋果等應用程式（App）商店強迫App開發商只能使用自家支付系統。（Getty Images）

南韓 國會通過修法，禁止Google、蘋果 等應用程式（App ）商店經營者利用壟斷地位，強迫App開發商只能使用自家支付系統，藉此阻止這些科技大咖從App內購買抽取佣金，成為全球第一個修法限制科技巨頭抽成的主要經濟體。

南韓國會在8月31日表決「電信商業法」（Telecommunications Business Act）修正案，在188名出席這次表決的議員中，180人投下贊成票，待總統文在寅簽署後，這項修正案將正式成為法律。此案在去年8月送交國會，在當地被稱為「反Google法」。

這項修正案將禁止大型App商店經營者要求App開發商使用旗下App內購系統，而且不得無故延後批准App上架、或從App商店下架，以防止App商店經營者報復開發商。違者恐挨罰，而罰款最高可達到當地營收3%。

這項修正案也允許南韓政府要求App商店經營者「避免對用戶造成傷害、並保障用戶的權益」；南韓政府還能調查App商店經營者，並居中調解App市場因支付、取消及退款而引起的糾紛。

首爾大學商學教授俞炳俊（音譯）表示：「其他地方的監管機關將參考這項法案，例如歐盟和美國，這些國家的監管機關也正在審查全球性科技公司。南韓的決定凸顯一個更大的趨勢，即科技平台受到的監管力道將日益加重，主要是這些公司因權力過大而飽受批評。」

上月美國三位跨黨派參議員也共同提出一項法案，希望能限制App商店經營者的權力，認為這些經營者的權力太大，瞄準的對象包含蘋果、Google。

蘋果與Google面臨的批評聲浪日益高漲，原因是這兩家公司都要求App開發商使用自家專屬支付系統，以便對App內銷售收入抽取多達30%的佣金。

全球App開發商都已開始質疑他們的App支付系統、反對收取高額佣金，並要求能自由使用其他支付系統。

面對外界接連的抨擊與壓力，近來蘋果已開始讓步，例如蘋果在8月26日同意放寬旗下App Store對小型開發商的限制，允許這些開發商告知顧客如何透過蘋果生態系以外的支付系統付款。