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歐元區通膨 衝十年高點

財經新聞組／綜合報導
歐元區8月通膨率升抵3%，寫十年新高；有ECB官員表示，下周就該開始討論縮減寬鬆規模。（路透）
歐元區8月通膨率升抵3%，寫十年新高；有ECB官員表示，下周就該開始討論縮減寬鬆規模。（路透）

在國際鋁價衝上十年高點、銅價持續走揚之際，歐元區8月通膨率升抵3%，為十年新高，考驗歐洲央行（ECB）認為通膨竄升只是短暫現象的論點。一名ECB官員更說，下周就該開始討論縮減寬鬆規模，帶動歐元匯價8月31日盤中勁升0.4%。

歐盟統計局公布，歐元區19國8月消費者物價指數比去年同期攀升3%，不僅高於市場預估的2.7%，更遠高於ECB的2%通膨目標。不計能源與食品物價的核心CPI也年升1.6%，升抵2012年來最高。

ECB將於9月9日召開利率決策會議，在全球供應緊俏與一次性因素都在推升物價之際，最新數據將加重ECB官員的溝通挑戰，特別是歐元區物價未來幾個月可能再加速攀升。

ECB官員霍爾茲曼（Robert Hilzmann）受訪時表示，ECB應該開始討論要怎麼逐步縮減緊急購債措施的規模，把重點放在幫助通膨維持在2%目標的工具。歐元兌美元31日盤中應聲升至0.4%至1.1845美元，美元指數則貶0.3%到92.403，為三周低點。

歐盟統計局表示，8月通膨主要受能源成本拉抬，但食品價格也爆漲，工業產品價格漲幅也大得超乎尋常。工業產品價格上揚，原因包括全球供應受阻、以及供不應求所帶動的原物料漲勢。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鋁期貨31日盤中大漲2.9%至每噸2,726.5美元，為2011年以來最高，今年來累計漲逾40%。鋁價大漲原因是需求激增，且近來中國大陸限制產量節省電力減少碳排，加劇供應吃緊疑慮。

高盛、花旗及商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）都預測鋁市匯更加供不應求，將進一步推升鋁價。高盛上調未來12個月的鋁價目標至每噸3,200美元，比先前目標價高約10%

倫敦3個月銅期貨31日盤中也漲1.3%至每噸9,529美元，因智利又有兩個銅礦區的勞工可能罷工。必和必拓集團旗下的Cerro Colorado銅礦區、與智利國營銅業公司旗下Salvador銅礦區的工會都決議罷工，但智利的集體談判規定准許勞方在發動罷工前，可有一段調解期。

罷工 高盛 倫敦

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