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卡車司機荒 供應鏈困局加劇

編譯陳家齊／綜合報導
卡車司機從2000年代中期就開始缺人，現在疫情造成貨運需求暴增，更是雪上加霜。(歐新社資料照片)
卡車司機從2000年代中期就開始缺人，現在疫情造成貨運需求暴增，更是雪上加霜。(歐新社資料照片)

全球供應鏈遭遇瓶頸，導致超市貨架缺貨，麥當勞沒有奶昔可賣，裝修工人沒有材料可以進行工程，鐵礦砂堆在礦場運不到港口，這一切亂象往往指向一個難以解決的問題：卡車司機太少，而目前的工作環境更難吸引新人加入運貨行列。

英國金融時報（FT）報導，一名30歲的白俄羅斯流亡者本來在立陶宛的貨運公司工作，結果發現自己連續13周都睡在荷蘭的卡車上，月薪僅2470歐元（約2914美元），最後決定辭職，「這不是正常人過的生活，這簡直是在坐牢，活著就跟殭屍一樣」。

分析師指出，卡車司機從2000年代中期就開始缺人，現在疫情造成網購、貨運需求暴增，更是雪上加霜。美國卡車協會估計，目前全美僅有43萬名執業的卡車司機，比去年初的46.5萬名又少了7.5%，英國的卡車司機缺口至少高達10萬人，且平均年齡已達55歲。運輸業分析師紐頓估計，澳洲與中亞的卡車司機缺口至少高達20%。

如今，不管是英國想從歐陸招人，還是美國想從墨西哥或者加拿大招人，都面臨缺乏合格司機的問題。美國石油業分析師勒布朗警告，卡車司機缺人將不只會讓民眾買不到衛生紙、雞蛋，更嚴重的是連加油站也補不到汽油，讓整個運輸業陷入更嚴重的停頓。

急缺司機的廠商紛紛加碼提高待遇，沃爾瑪對一些司機提供8000美元的簽約金，英國零售商John Lewis則宣布司機每年可以調薪多達5000英鎊（約6900美元）。

但是卡車司機表示，缺乏舒適的廁所、休息站才是待不下去的主因，而現在貨運量大增，又造成工作做不完的惡性循環，一名在英國做了12年的葡萄牙卡車司機就說：「公司一直趕一直趕，變得非常難做」，他4月辭職，改去採石場開車運石頭。

英國 美國 工作

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