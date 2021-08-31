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南韓砸54億美元 扶植鐵三角產業

編譯林奕榮／綜合報導
南韓明年將砸重金扶植電動車、半導體、生醫產業。（路透資料照片）
南韓明年將砸重金扶植電動車、半導體、生醫產業。（路透資料照片）

南韓財政部長30日表示，政府明年將投資逾6.3兆韓元（約54.1億美元），扶植新一代汽車、半導體及生技醫療保健等「鐵三角」（Big 3）產業，對這三大戰略產業的支出額將激增43%，以加強培育當地企業成為全球市場的領導者。

南韓政府預定31日提交國會的2022年會計年度預算計畫顯示，當局對這三大產業的支出將比今年增加43%至6.3兆韓元，目標是強化南韓在全球市場的競爭力。為了提振這三大產業的成長，南韓將持續推出各種支援措施，包括稅務優惠和獎勵。

南韓財長洪楠基表示：「這三大產業的成長，不僅將有助克服疫情引發的公衛和經濟危機，也將奠定未來永續成長的基礎。」

為了因應內燃機引擎車輛快速轉向環保車款的趨勢，南韓當局計劃在2025年之前，把電動車維修站的數量由目前的1100座增加至3300座，未來四年也將建造至少26座氫燃料電池車輛維修廠。首爾當局也將調整汽車工程學校的課程，目標是到2024年時培訓出4.6萬名下一代汽車的機械和技術人員。

自駕車和行動通訊裝置的核心技術是先進感測器，南韓當局準備在2028年前投入2000億韓元，推動研發計畫。財政部指出，全球相關市場正快速成長，但南韓目前的市占率只有2%。去年全球先進感測器市場規模為1989億美元，預期將以平均年成長率11%的步調，擴增到3328億美元。

南韓也將設法提升製藥、醫療裝置和美妝產業的全球競爭力；南韓這三項產業並未在全球舞台上取得理想名次，目前只有兩家化妝品公司在全球同業中排名前50名。政府希望，到2030年時，這三項產業將共有八家企業在各自的領域闖進全球前50名，目標是製藥業兩家、醫療裝置兩家、美妝產業四家。

為達成這項目標，南韓將成立聯合研發計畫，讓民間企業在高科技國家醫學設施研發創新技術，並考慮設立一項規模1000億韓元的政策基金。

南韓 汽車 財政部

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