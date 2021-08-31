我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

南韓獨角獸 今年誕生15家

編譯林奇賢／綜合報導

南韓「獨角獸」崛起，數量衝上歷史新高，原因是新冠肺炎疫情加快企業朝零接觸、數位化轉型的腳步，使南韓電商平台Coupang、即時通訊軟體Kakao等新創公司有更多大顯身手的機會。

韓國前鋒報報導，今年是南韓「獨角獸」崛起的一年，截至7月已有15家新創公司估值超過10億美元，成為「獨角獸」。

南韓新創及中小企業部的數據顯示，房地產科技應用程式（App）Zigbang、金融科技業者Dunamu、生鮮配送平台Kurly等新創公司的出現，使南韓「獨角獸」數量創新高。雖然疫情衝擊觀光、實體零售等產業，但也帶旺房地產網路登錄、加密貨幣投資、生鮮宅配等服務。

創投公司TBT管理合夥人林正旭（音譯）說，疫情加快企業朝數位化轉型的腳步，擁有這類解決方案的企業價值也水漲船高。南韓「獨角獸」欣欣向榮，也扭轉過去數十年來三星、現代汽車等財閥宰制南韓經濟的趨勢。

淑明女子大學企管系教授徐永研（音譯）解讀，過去「管道企業」為消費者創造、運送產品，企業與消費者的關係是一種單向模式，但疫情期間零接觸等服務日益受消費者歡迎，加上民眾上網便捷，促使「平台企業」蓬勃成長，並使企業和消費者的關係快速轉變，比以往更重視互動。

南韓 疫情 房地產

上一則

豐田銷售 寫最旺7月

下一則

南韓砸54億美元 扶植鐵三角產業

延伸閱讀

擴大覆蓋率 南韓擬為12到17歲青少年及孕婦打疫苗

擴大覆蓋率 南韓擬為12到17歲青少年及孕婦打疫苗
湯唯隱居南韓鄉村 10年婚甘之如飴

湯唯隱居南韓鄉村 10年婚甘之如飴
劣質半導體流竄 日瑕疵商品恐增

劣質半導體流竄 日瑕疵商品恐增
人工智慧獨角獸 商湯科技赴港申請IPO

人工智慧獨角獸 商湯科技赴港申請IPO

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」