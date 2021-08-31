南韓獨角獸 今年誕生15家

南韓 「獨角獸」崛起，數量衝上歷史新高，原因是新冠肺炎疫情 加快企業朝零接觸、數位化轉型的腳步，使南韓電商平台Coupang、即時通訊軟體Kakao等新創公司有更多大顯身手的機會。

韓國前鋒報報導，今年是南韓「獨角獸」崛起的一年，截至7月已有15家新創公司估值超過10億美元，成為「獨角獸」。

南韓新創及中小企業部的數據顯示，房地產 科技應用程式（App）Zigbang、金融科技業者Dunamu、生鮮配送平台Kurly等新創公司的出現，使南韓「獨角獸」數量創新高。雖然疫情衝擊觀光、實體零售等產業，但也帶旺房地產網路登錄、加密貨幣投資、生鮮宅配等服務。

創投公司TBT管理合夥人林正旭（音譯）說，疫情加快企業朝數位化轉型的腳步，擁有這類解決方案的企業價值也水漲船高。南韓「獨角獸」欣欣向榮，也扭轉過去數十年來三星、現代汽車等財閥宰制南韓經濟的趨勢。

淑明女子大學企管系教授徐永研（音譯）解讀，過去「管道企業」為消費者創造、運送產品，企業與消費者的關係是一種單向模式，但疫情期間零接觸等服務日益受消費者歡迎，加上民眾上網便捷，促使「平台企業」蓬勃成長，並使企業和消費者的關係快速轉變，比以往更重視互動。