電動皮卡廠Rivian拚IPO

美國電動皮卡新創公司Rivian日前宣布，計畫首度公開發行股票（IPO），估值約700億至800億美元，比福特市值還高，不過這家極具發展潛力和資金充裕的公司，第一批產品數周後才準備交付。

紐約時報報導，消息人士透露，Rivian將以大約700億美元的估值掛牌上市，截至27日收盤，美國老牌車廠福特汽車 市值不過531.7億美元，通用則為723億美元。Rivian發言人拒絕對尋求上市的估值發表看法，也拒絕透露更多IPO細節。

Rivian已從亞馬遜和福特汽車在內的投資者，募集逾100億美元資金，目前正在伊利諾州的前三菱車廠趕製電動皮卡和SUV。Rivian創辦人史卡連奇（R.J. Scaringe）7月通知顧客，電動皮卡預估9月出貨，緊接著會交付SUV。Rivian也正為亞馬遜研發送貨專用的廂型車。

華爾街投資人過去幾年對電動車 公司青眼有加，主因看見特斯拉 橫掃市場成就。特斯拉目前市值約為7000億美元，高居全球車廠之冠。

汽車分析師認為，Rivian是最有可能取得成功的電動車新創公司之一；電動車市場未來的競爭預料非常激烈。除了特斯拉，通用、福斯以及福特計畫未來數年合計推出數十款電動車和電動卡車。

但Rivian的策略有別於特斯拉。特斯拉在販售轎跑車上獲致成功，但尚未把重心放在皮卡和越野車款，而對車廠而言，這類車款利潤較豐厚。Rivian已聚焦於生產「探險」車種，是專為行駛泥土路等非鋪裝路面而生。