Delta重創消費… 美股新地雷

Delta病毒持續散播，削弱經濟復甦力道。（路透）

彭博資訊彙整的8月航空旅客數、餐廳用餐、飯店入住、招聘職缺及企業員工重返辦公室等高頻數據顯示，Delta新冠變種病毒持續散播，正導致消費者正在延後休閒開支，企業把恢復正常營運的時間往後延，削弱了美國 經濟復甦的力道，使美股面臨的風險不斷增加。

美國聯邦運輸安全局（TSA）的數據顯示，25日全美有147萬旅客乘機，為三個多月來最少，本月下旬的七天移動均值已降至每日約176萬人次，低於一個月前的205萬人次左右。

雖然這部分反映暑假接近尾聲，但航空公司也提到Delta病毒 的影響。Cowen公司高資深研究分析師 貝克指出，休閒度假的預訂量增速放緩，取消預訂的數量則增加，且隨著許多企業延後重返辦公室，商務旅行復甦也可能延遲。

許多美國大公司都正在扭轉把員工召回辦公室的計畫。Kastle系統公司的數據顯示，18日止當周全美十大商業區的辦公室平均占用率，降至新冠疫情爆發前水準的31.3％。

摩根大通不動產投資信託分析師鮑隆說，辦公室占用率降低，部分可能是受8月暑假的影響，但「重返辦公室的速度也因Delta病毒而稍微放緩」。這不只影響不動產市場，還牽動辦公室的周邊產業，包括衣服乾洗店和餐廳等。

線上預訂系統OpenTable的數據顯示，近幾周美國餐廳的內用人數率比2019年同期低約10%-11％，這個差距7月底一度縮小至5%-6%。OpenTable指出，這雖可能受到多重因素影響，「但我們認為，新冠病例增加所引發的憂慮是主因」。

近來美國飯店入住率也下滑，根據飯店入住數據追蹤機構STR，旅館入住率已連四周下降，截至21日當周，全美25個大型旅遊市場中，沒有一個市場的入住率高於2019年同期。

美國勞動市場也出現招聘需求放緩的跡象，例如在職缺搜尋網站Indeed上，需要與人密切接觸的牙科診所和幼童照護兒童的求才需求降低。

分析師指出，Delta病毒擴散只是美股近期遭遇的其中一個風險。到年底前，晶片供應不求可能衝擊汽車等許多產業的獲利成長，而且原物料供不應求導致廠商成本大增，也將侵蝕利潤。

此外，中國成長放緩、當局整頓民間企業，也將重擊投資人的信心。Jefferies策略師警告，中國成長放慢將對全球獲利造成壓力，潛在負面意外可能最快就會在第4季出現。