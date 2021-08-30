刺激措施引發貨幣貶值 墨比爾斯建議持有10%黃金

新興市場教父墨比爾斯建議投資人，應在投資組合中持有10%黃金，因為明年貨幣將因疫情刺激措施而貶值。 路透

享有「新興市場教父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）表示，投資 人在投資組合中應持有10%黃金，原因是各國為因應新冠肺炎疫情 而推出的空前刺激措施，將引發貨幣 貶值。

彭博資訊報導，墨比爾斯指出，現階段投資人「應將10%資金投入實體黃金」，原因是全球已印製的貨幣供應量龐大，將引發明年全球貨幣大幅貶值。

長期看好黃金的墨比爾斯並表示：「（投資人）持有實體黃金是一件非常、非常好的事，因為你能隨時運用，不必擔心面臨黃金被政府沒收的危險。」

為對抗疫情，全球央行和政府推出史無前例的貨幣和財政刺激措施，擴大美國聯準會（Fed）等國央行的資產負債表，並導致各國財政吃緊。

疫情促使投資人湧向避險資產，帶動黃金價格在去年飆上歷史新高，但自從新冠疫苗問世後，金價已回落。黃金現貨價格大約在一年前衝上每英兩逾2,075美元的歷來高點，目前回落至接近每英兩1,815美元，今年來跌幅超過4%。

與此同時，在全球股市持續走高的情況下，投資人持續撤離黃金指數型股票基金（ETF）。彭博的數據顯示，全球黃金ETF持有的黃金規模在過去12個月減少8.5%。