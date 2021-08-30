長約包船 海運市場新奇景

塞港問題，貨櫃海運現三趨勢，包括用散裝船運貨櫃、包船，近期，更出現「長約包船」現象，北美大型零售商Dollar Tree（美元樹）總裁暨執行長麥克威廷斯基（Mike Witynski）說，該公司已租用一艘「三年長約」大型船舶，月內將啟航。Dollar Tree預計今年會增加更多長約包船。

貨櫃海運塞港常態化，近期，國際零售巨擘亞馬遜（Amazon）、家得寶（Home Depot）、阿里巴巴、沃爾瑪（Walmart）、特力等，均開始包船，甚至開啟專屬航線 ，另外，由於貨櫃缺船、缺櫃問題，不少業者也轉向散裝航商求援，改以大型散裝船裝載貨櫃，也成為今年以來的常態。

Dollar Tree首度表示，該公司在運輸策略上尋求解決方案，包括已經簽訂了一艘三年合約的大型船舶，計劃在數周內進行首次航行，今年內將有更多長約包船加入。業界認為，長約包船將推速今年的貨櫃長約價格簽約時間，長約運價也將受到推升。

Dollar Tree在美國 和加拿大經營近1萬6000家零售店，該公司每年進口近9萬個40呎（FEU）貨櫃，今年首季，貨櫃履約到港比重僅85%，而近期降到了六成左右。

另外，國際大型貨攬業者施耐德（Schneider National）首席商務官兼高級副總裁Jim Filter（吉姆菲爾特）近日透露，該公司從許多客戶那裡聽說，他們在運輸方面明顯落後，他們正在尋找任何解決方案。

由於貨櫃奇缺，施奈德稱，這個「獨特的解決方案」，即與德國的散裝航商Schulte & Bruns 達成協議，改以散裝船運輸貨櫃。

施奈德說，過去，該公司從未把貨櫃「放在這麼小的船上」，該公司自豪地說，用散裝船裝貨櫃，是一個「創造性的解決方案」，幫助其客戶將電子產品到服裝等產品運輸到美國。此外，小船能夠避開更擁擠的港口，增加運輸效率。

美國地區塞港問題加劇，遠東-美國線運價漲不停，最新一周遠東-美東漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每40呎櫃運價衝破1.1萬美元。代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI（上海出口集裝箱運價指數 ）續創歷史新高。

根據27日出爐的SCFI貨櫃運價指數達4385.62點，較前一周4 340.18點，上漲45.22點，漲幅1.05%，持續創新高。包括遠東到地中海、美西及美東等主要航線運價都再創新高；遠洋線僅遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.45%外，其餘都全面上漲。