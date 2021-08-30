我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

長約包船 海運市場新奇景

記者黃淑惠／綜合報導

塞港問題，貨櫃海運現三趨勢，包括用散裝船運貨櫃、包船，近期，更出現「長約包船」現象，北美大型零售商Dollar Tree（美元樹）總裁暨執行長麥克威廷斯基（Mike Witynski）說，該公司已租用一艘「三年長約」大型船舶，月內將啟航。Dollar Tree預計今年會增加更多長約包船。

貨櫃海運塞港常態化，近期，國際零售巨擘亞馬遜（Amazon）、家得寶（Home Depot）、阿里巴巴、沃爾瑪（Walmart）、特力等，均開始包船，甚至開啟專屬航線，另外，由於貨櫃缺船、缺櫃問題，不少業者也轉向散裝航商求援，改以大型散裝船裝載貨櫃，也成為今年以來的常態。

Dollar Tree首度表示，該公司在運輸策略上尋求解決方案，包括已經簽訂了一艘三年合約的大型船舶，計劃在數周內進行首次航行，今年內將有更多長約包船加入。業界認為，長約包船將推速今年的貨櫃長約價格簽約時間，長約運價也將受到推升。

Dollar Tree在美國和加拿大經營近1萬6000家零售店，該公司每年進口近9萬個40呎（FEU）貨櫃，今年首季，貨櫃履約到港比重僅85%，而近期降到了六成左右。

另外，國際大型貨攬業者施耐德（Schneider National）首席商務官兼高級副總裁Jim Filter（吉姆菲爾特）近日透露，該公司從許多客戶那裡聽說，他們在運輸方面明顯落後，他們正在尋找任何解決方案。

由於貨櫃奇缺，施奈德稱，這個「獨特的解決方案」，即與德國的散裝航商Schulte & Bruns 達成協議，改以散裝船運輸貨櫃。

施奈德說，過去，該公司從未把貨櫃「放在這麼小的船上」，該公司自豪地說，用散裝船裝貨櫃，是一個「創造性的解決方案」，幫助其客戶將電子產品到服裝等產品運輸到美國。此外，小船能夠避開更擁擠的港口，增加運輸效率。

美國地區塞港問題加劇，遠東-美國線運價漲不停，最新一周遠東-美東漲幅2.4%、周漲幅達9.62%，每40呎櫃運價衝破1.1萬美元。代表貨櫃輪市場運價走勢的重要指標SCFI（上海出口集裝箱運價指數）續創歷史新高。

根據27日出爐的SCFI貨櫃運價指數達4385.62點，較前一周4 340.18點，上漲45.22點，漲幅1.05%，持續創新高。包括遠東到地中海、美西及美東等主要航線運價都再創新高；遠洋線僅遠東到歐洲較前一周微幅下跌0.45%外，其餘都全面上漲。

美國 指數 航線

上一則

Delta肆虐 美股面臨9月魔咒挑戰

延伸閱讀

海運供應吃緊 長約價明年恐翻倍

海運供應吃緊 長約價明年恐翻倍
貨櫃一櫃難求聖誕出貨難 中商務部：正研究措施

貨櫃一櫃難求聖誕出貨難 中商務部：正研究措施
韓航商HMM內訌 撼動全球海運

韓航商HMM內訌 撼動全球海運
本周大量山火煙霧將襲灣區 北灣最嚴重

本周大量山火煙霧將襲灣區 北灣最嚴重

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
有女股神稱號的伍德。（取材自方舟投資公司官網）

女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股

2021-08-23 02:38
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解