Delta肆虐 美股面臨9月魔咒挑戰

美股上周再創新高後，投資 人本周將密切關注美國 8月就業 報告，但在Delta新冠變種病毒肆虐下，8月就業成長預料將降溫，且隨著時序進入9月，美股將面臨過去70多年單月最差表現的挑戰。

聯準會（Fed）主席鮑爾上周表示，Fed官員預期今年內開始縮減每月1200億美元的購債計畫，但勞動市場改善的程度尚不足以讓Fed開始緊縮，Delta變種病毒仍是近期風險之一。

這番談話勢必將讓市場更加密切關注新冠疫情發展、與預定9月3日公布的8月就業報告。經濟學家預期，美國8月非農就業人口將增加75萬人，增加人數分別較7月和6月減少，但仍遠高於今年稍早的水準；8月失業率預估將降至5.2%，低於7月的5.4%。

此外，勞動參與率近一年來都盤旋於1970年代以來最低水準，儘管新冠疫苗施打率居高不下與重啟學校，有助勞工重返職場，但Delta病毒的快速散播也可能改變展望。投資人本周關注的其他數據包括31日公布的8月消費者信心、9月1日公布的8月ISM製造業指數和2日的8月ADP就業報告。

在此同時，CFRA首席投資策略師史托沃說，1945年來，史坦普500指數9月平均跌0.56%。新冠疫情復熾也提高部分投資人的審慎情緒，持續降低槓桿。