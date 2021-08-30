萊雅虛擬試妝 衝網購業績

化妝品業者利用「虛擬試妝」功能，讓消費者模擬在實體店面的彩妝諮詢體驗。(取材自微博)

新上任不久的法國化妝品集團萊雅（L'Oréal） 數位長兼行銷長杜貝（Asmita Dubey）肩負一項重責大任：開拓新客群。基於電商 銷售持續看增的預期，她的策略是嘗試運用線上遊戲、擴增實境（AR）和社群媒體，觸及實體零售門市所接觸不到的顧客。

杜貝接受華爾街日報訪問時表示，新冠肺炎疫情 加快消費者採用網購腳步，萊雅因此順勢調整數位策略。

杜貝表示，萊雅希望為將來線上銷售占整體營收 多達50％的情景預做準備，此比重將比2019年的15％和目前的27％大幅提高。

萊雅今年上半年營收152億歐元（約180億美元），比去年同期成長16.2％。其中線上銷售顯著成長，除了反映民眾在疫情期間網購需求增加外，也凸顯新的行銷策略發揮助長電商業績的效果。例如，萊雅去年推出線上美容教學，請來美妝顧問為潛在顧客「虛擬試妝」，模擬在實體店面似的彩妝諮詢體驗。

杜貝透露，萊雅還打算另闢蹊徑，透過與遊戲業結盟吸引顧客投入，並開發潛在營收來源。她引用顧問公司埃森哲（Accenture）4月發布的報告說，疫情期間手機遊戲人氣暴增，使全球遊戲業產值估計超過3000億美元，估計在27億人的玩家中，大約半數是女性。