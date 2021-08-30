我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

萊雅虛擬試妝 衝網購業績

編譯湯淑君／綜合報導
化妝品業者利用「虛擬試妝」功能，讓消費者模擬在實體店面的彩妝諮詢體驗。(取材自微博)
化妝品業者利用「虛擬試妝」功能，讓消費者模擬在實體店面的彩妝諮詢體驗。(取材自微博)

新上任不久的法國化妝品集團萊雅（L'Oréal） 數位長兼行銷長杜貝（Asmita Dubey）肩負一項重責大任：開拓新客群。基於電商銷售持續看增的預期，她的策略是嘗試運用線上遊戲、擴增實境（AR）和社群媒體，觸及實體零售門市所接觸不到的顧客。

杜貝接受華爾街日報訪問時表示，新冠肺炎疫情加快消費者採用網購腳步，萊雅因此順勢調整數位策略。

杜貝表示，萊雅希望為將來線上銷售占整體營收多達50％的情景預做準備，此比重將比2019年的15％和目前的27％大幅提高。

萊雅今年上半年營收152億歐元（約180億美元），比去年同期成長16.2％。其中線上銷售顯著成長，除了反映民眾在疫情期間網購需求增加外，也凸顯新的行銷策略發揮助長電商業績的效果。例如，萊雅去年推出線上美容教學，請來美妝顧問為潛在顧客「虛擬試妝」，模擬在實體店面似的彩妝諮詢體驗。

杜貝透露，萊雅還打算另闢蹊徑，透過與遊戲業結盟吸引顧客投入，並開發潛在營收來源。她引用顧問公司埃森哲（Accenture）4月發布的報告說，疫情期間手機遊戲人氣暴增，使全球遊戲業產值估計超過3000億美元，估計在27億人的玩家中，大約半數是女性。

營收 疫情 電商

上一則

理財Q&A／年中財務體檢 理財好習慣

下一則

晶片供應漸改善 遊戲機銷量增溫

延伸閱讀

網購商品價格 「疫」外走揚

網購商品價格 「疫」外走揚
以往較不受通膨衝擊的網購 現在也難倖免

以往較不受通膨衝擊的網購 現在也難倖免
北大生吳謝宇弒母案 一審判處死刑

北大生吳謝宇弒母案 一審判處死刑
亞馬遜傳開設大型零售店

亞馬遜傳開設大型零售店

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
有女股神稱號的伍德。（取材自方舟投資公司官網）

女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股

2021-08-23 02:38
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解