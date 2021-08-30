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瑞士嗅覺矽谷 靠AI賺香氛財

編譯廖玉玲／綜合報導
香精與香料供應商的員工正在實驗室中調製香味。（路透）
香精與香料供應商的員工正在實驗室中調製香味。（路透）

人工智慧（AI）逐漸滲透進人們的生活，尤其在大數據時代，舉凡食衣住行，看到愈來愈多AI的影子，現在連你該聞什麼味道，也可能將由AI來決定。

金融時報報導，在新冠肺炎疫情爆發前，美國流行什麼聞起來都香噴噴的：愈來愈多洗髮精或清潔劑等消費產品中都會加入水果香，甚至是焦糖味。這個趨勢怎麼開始的已無可考。

但這種情況已開始轉變。疫情改變人們希望自己的身體、衣服和房子聞起來是什麼味道，而且不僅僅是美國。其實人們喜歡聞的味道本來就一直在變化，雖然改變的速度可能很緩慢，但在商業上會帶來巨大影響。

在日內瓦郊區Vernier和Satigny之間的這塊地方，證明了氣味（和味道）是多麼有利可圖。

芬美意（Firmenich）執行長古斯廷說，此處是「嗅覺矽谷」。這裡有兩家主導全世界嗅覺味道方式的公司，芬美意是其中之一，另一家則是奇華頓（Givaudan）。

這兩大巨頭的十年營收複合年增長率均為5%左右，就算疫情來襲也幾乎未受影響。

兩家公司競爭相當激烈，戰火甚至蔓延到食品產業。

此外，全世界的素食主義者或在節食的人可能都得感謝他們，芬美意老愛吹噓自己在2020年從食品中去除了1.2噸大卡熱量，這得歸功於它開發出的甜味劑和增味劑。

他們可是付出了很大心血。在日內瓦郊區的實驗室，到處可見洗衣機，在這數十台洗衣機裡，各用了不同的洗潔劑和香味，在內衣、毛巾和T恤等產品上實驗。還有一些地方則擺滿晾衣架，實驗人員想了解衣物晾乾後又會變成什麼味道。

但這些公司真正的優勢，在於了解客戶想要什麼。若要掌握全球消費者嗅覺慾望緩慢、隱藏的變化，數據是無價的。

芬美意上個月推出「scentmate」AI平台，提供簡單的管道，讓客戶將他們的偏好上傳到這裡，例如想來點新鮮的，或讓人興奮的味道，總之演算法都能提出建議。商家從此不再需要聘請昂貴的調香師，才能確定他們要推出的新蠟燭、洗衣精或潤膚霜聞起來是什麼味道，才能賣得好。

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