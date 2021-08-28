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升息1碼還不夠？南韓11月有望加碼

編譯洪啟原／綜合報導
彭博資訊訪調的多數經濟學家預估，南韓央行總裁李柱烈明年3月卸任前可能再升息1碼，把政策利率調高至1%。（美聯社）
彭博資訊訪調的多數經濟學家預估，南韓央行總裁李柱烈明年3月卸任前可能再升息1碼，把政策利率調高至1%。（美聯社）

彭博資訊訪調的多數經濟學家預估，南韓央行（BOK）總裁李柱烈明年3月卸任前可能再升息1碼，把政策利率調高至1%。南韓將在明年3月舉行總統大選。

在彭博訪調的17位經濟學家中，有13人抱持這項看法，有三位受訪者預估央行將把利率調升至1.25%，另外一人預估央行將維持利率在0.75%不變。

李柱烈表明，26日升息1碼，只是政策正常化行動的開端，央行此時正努力控制金融風險。但他對下一次升息的時間點語帶保留，這引發央行觀察人士的揣測。

一般認為南韓央行在11月升息的機率最高，屆時南韓可能達到群體免疫，且美國聯準會（Fed）可能對縮減刺激措施提供更明確的指引。調查顯示，南韓央行在預計10月舉行的下一次決策會議中，再度宣布升息的機率趨近零。

李柱烈2018年由總統文在寅任命連任央行總裁，成為1970年代以來首位連任的央行總裁。目前尚未決定李柱烈的繼任人選。根據南韓央行的法規，李柱烈不得連任第三次總裁。文在寅仍可任命新的央行總裁，但考慮到他即將在明年5月卸任，因此這個可能性不大。

Hanwha資產管理公司策略師盧賢宇說：「3月具有重大意義，因為新總統可能任命一位抱持著不同理念和不同目標的新總裁接替李柱烈。延續李柱列相關政策的勢頭可能很快逆轉。」

南韓央行將在10月和11月召開決策會議。央行尚未公布明年的會議安排，因此目前不清楚李柱烈卸任前還會主持多少次會議。南韓央行已在1月和2月分別舉行決策會議。

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