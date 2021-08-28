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網購商品價格 「疫」外走揚

編譯陳律安／綜合報導
自從疫情爆發以來，網購價格便不斷上漲。(路透資料照片)
自從疫情爆發以來，網購價格便不斷上漲。(路透資料照片)

儘管經濟景氣起起伏伏，但電子商務向來不太受通膨壓力影響，例如在2015-2019年期間，美國網購商品的平均價格每年都走跌，甚至曾有經濟學者認為，如亞馬遜等電商業者，要為日本遲遲走不出通縮泥淖擔負部分責任。然而，新冠疫情扭轉了這個趨勢。

CNN報導，根據Adobe的最新報告，美國7月網購價格比去年同月躍增3.1%。上月在Adobe數位經濟指數的18類商品中，有12類的價格上漲，漲幅最大的是網購服飾、非處方藥及運動商品。

網購價格上漲，並非上個月僅見的偶發現象。事實上，自從疫情爆發以來，網購價格便不斷上漲。

Adobe發現，在6月為止的一年內，網購價格上漲2.3%，而7月漲幅更進一步擴大，扭轉疫情爆發前的趨勢：在2015-2019年，美國每年網購價格平均跌3.9%。

線上購物價格向來就比在當地實體商店購買還低，原因之一是消費者只要坐在沙發上滑手機，就能輕鬆又迅速地找到商品價格最划算的網路商家，何樂而不為。

至於為何這一年來情勢丕變？CNN報導指出，其一，電子商務仍是實體社會的一部分，一旦通膨成為一種廣泛的現象，自然也會反映在網購價格上。

其二，Adobe認為，供應鏈遭遇瓶頸，導致商品運送延遲，以及近月來從鋼鐵、木材、及電腦晶片等各種原料短缺，自然帶動終端商品價格齊漲。產業供應一度大受新冠肺炎打擊，現在則很難跟上激增的需求。最後，民眾網購需求爆發也是原因之一。疫情期間實體店家關閉，在在推高了網購需求。

疫情 美國 供應鏈

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