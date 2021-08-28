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惠普戴爾示警 產能嚴重不足

編譯洪啟原、林聰毅／綜合報導

全球兩大個人電腦（PC）製造商惠普（HP）和戴爾（Dell）上季分別交出優於預期的獲利成績單，但同時警告說，目前滿足客戶訂單的產能大幅落後市場需求，供貨吃緊和供應鏈問題將拖累銷售成長。

惠普、戴爾主力組裝代工廠在台灣為廣達、仁寶、緯創、英業達等，仁寶總經理翁宗斌27日表示，第3季筆電出貨季增逾一成目標可望達標，非筆電產品出貨量也將季增一成內，2021全年筆電維持年增 10-15%目標，目前正持續追料。展望第3季，業者也看好是傳統旺季，訂單動能無虞，但零組件缺料問題將一路缺到年底，恐左右旺季出貨表現。

惠普在美股26日盤後表示，上季營收增加約7%至153億美元，不如分析師預期，筆電銷售增加2%。上季獲利則增至11.1億美元，優於市場預期。惠普調高調整後的全年每股盈餘（EPS）展望，從3.4至3.5美元區間調高至3.69和3.75美元區間。

但惠普的主管說，他們無法滿足7月這季的所有PC訂單，預期生產將受到某些類型晶片短缺、運輸中斷和亞洲部分工廠關閉的影響。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）說，「積壓訂單正持續增加」，已收到、但尚未完成的訂單數量相當於一整季業績。他表示若非零組件短缺，業績成長還不僅於此。

他預計，需求將繼續保持強勁，但惠普未來幾季仍受到零部件短缺的限制，吃緊情況可能延至2022年初。

戴爾也有類似的憂慮，正在利用生產規模確保供應，但預計短缺將持續下去。包括微控制器、電源管理晶片和顯示驅動程式，都是很難取得的零件。財務長史威特（Tom Sweet）說：「這是一個充滿挑戰的環境。」

戴爾上季PC銷售比去年同期躍增27%至143億美元；對消費者的銷售年增17%，較前一季42%增幅明顯趨緩。戴爾對企業和政府機構的PC銷售，年增32%至106億美元。PC市場去年寫下十年內最強勁的出貨成長，但供應鏈挑戰正擾亂許多產業，也衝擊電腦銷售。

市調機構IDC日前下修今年度的PC出貨成長率，從18%調降至14.2%，因認為市場遇上缺貨和物流問題。英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）先前預估。推升消費裝置漲價的半導體缺貨現象，預料延續至2023年。

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