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觸頂？ 美上季GDP增6.6%

編譯任中原／綜合報導
美第2季GDP成長6.6%，比預估的6.7%遜色。（路透）
美第2季GDP成長6.6%，比預估的6.7%遜色。（路透）

最新公布的數據顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長6.6%，比預估的6.7%略微遜色，但比之前公布的初估值6.5%稍好一些，主因企業投資及出口表現較佳。然而經濟學家普遍認為，第2季已是這一波經濟復甦的頂峰。另外，因近日疫情再度升高，許多企業延後召回員工，美國上周首度申領失業金人數不降反增。

美國商務部26日公布的資料顯示，在上季GDP各項成分中，最重要的個人消費支出年增11.9%，低於預估的12.2%，但優於初估的11.8%。

第2季企業稅前盈餘與第1季相比，增加9.2%，但比去年同期激增43.4%，主因去年第2季正值疫情高峰，企業營運淒慘。

GDP整體物價平減指數為6.1%，比預估及初估值6.0%略高；個人消費支出（PCE）平減指數年增6.1%，符合預估，也與初估值相同。

上半年經濟成長雖強，但可能已接近復甦頂峰，主因勞工短缺及供給能力不足抑制了經濟成長。最新數據顯示7月零售銷售劇減，住宅開工也趨於溫和，且Delta病毒快速擴散，都對下半年經濟成長造成壓力。

美國銀行（BofA）已將第3季GDP成長率從7%下修到4.5%，高盛集團更將本季GDP預估成長率從9%大幅下修到5.5%。

另外，同日公布的數據顯示，美國上周（8月21日止）首度申領失業給付人數為35萬3000人，比前一周小增4000人，也比市場預估的35萬人稍高，未能延續之前連四周下滑的趨勢；不過前一周（8月14日止）連續申領給付人數稍減，為290萬人。上周申領人數未見減少，是因為最近疫情再度升高，許多企業延後召回員工。

美國已有20多州停發每周300美元的加碼失業給付，希望能鼓勵勞工加速重返職場；而且加碼給付即將於9月6日屆滿，白宮已表示不會再延長，加上學校即將復課，預料屆時將有更多勞工返回工作崗位。但少了這筆給付，將影響消費支出，本身就會對就業造成不利影響。

美國 疫情 勞工

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