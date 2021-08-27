南韓領先亞洲 意外升息1碼

在傑克森洞全球央行 年會舉行前夕，南韓 央行26日宣布調高政策利率1碼，成為最早啟動升息 的主要亞洲經濟體。

南韓央行將7天期附買回利率調升0.25個百分點至0.75%，出乎市場意料，因為在彭博資訊訪調的20位分析師中，九人預測會升息，其餘認為將按兵不動。

此舉也顯示，南韓貨幣政策重心已從支持經濟，轉向抑制債務驅動的資產泡沫，眼下這種泡沫有失控風險。

在傑克森洞央行年會召開前夕，南韓這項升息動作格外受矚目，其他想退出疫情期刺激措施的國家央行正密切觀察，南韓緊縮政策會如何影響國內經濟和市場。

南韓近來染疫人數激增，迫使首爾當局嚴格限制各項活動，讓部分經濟學家以為，南韓央行會跟進紐西蘭央行，將緊縮政策押後，但南韓決策官員顯然認為，現在退出支持措施的經濟衝擊是在可控制範圍。

花旗集團的經濟學家在政策決定發布前表示，南韓央行擔心金融失衡程度，可能超過對Delta變種新冠病毒造成經濟成長下行風險的擔憂。他們預測，隨著最新疫情逐漸消退、疫苗接種率上升、房價繼續上漲，11月可能會有第二次升息。

傑克森洞央行年會27日登場，美聯準會（Fed）主席鮑爾預定台灣時間27日晚上10時發表演說，今年從原定實體會議臨時改採線上，議程從原定兩天縮短為一天，反映出疫情急遽變化可能影響經濟情勢。

多數投資人持中性立場看法，認為Fed不會讓寬鬆政策突然踩煞車，會先觀察更多數據再行動。Fed官員已針對啟動「縮減購債」時機展開辯論，然而7月Fed會議紀錄顯示距離達成共識還早得很，Delta病毒又推升確診病例數並威脅經濟展望，如今甚少人預期鮑爾會做出明確宣布。

道明證券全球利率策略主管Priya Misra說：「兩、三個月前，大家預料在傑克森洞會公布全套縮減購債計畫。但現在，更可能談的是令眾人費解的經濟展望。」