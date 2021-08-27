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海運供應吃緊 長約價明年恐翻倍

編譯季晶晶、記者黃淑惠／綜合報導

Delta新冠變種病毒衝擊，貨櫃市場大亂，運輸供應鏈緊縮未解，昨（26）日又傳出陽明獨拿台積電來美訂單，專家說，海運供應鏈吃緊將持續到明年，恐致海運長約提前議約、價格翻倍漲，對全球經濟的衝擊加大。

台灣知名海運業者表示，運送半導體機台需特殊櫃裝運，不可能一、兩船就運完，若須保艙、保櫃，即限定時程，以缺櫃現況看，運價必然大幅揚升，要一家海運公司全吃有難度。換言之，海運三雄都有機會承運。

當前的市況是，全球都一櫃難求，勢必加大運價漲幅，貨攬業者說，陽明近期通知客戶，提空櫃需提前、目前台灣沒有空櫃可供應，依此，恐導致長約價格提前議約，而以當前運價看，明年長約價恐是今年的兩到三倍。

根據Drewry世界貨櫃指數，遠東到歐洲的運價已翻十倍，從遠東到美西至少翻六倍。

滙豐控股撰寫報告指出，全球供應鏈變得如此脆弱，一個小事故「就能造成複雜影響」。遭遇關鍵零件短缺、原物料和能源成本上漲問題的製造商，正被迫參與爭奪船隻空間的競標戰，運費因此推至創紀錄水準，促使部分出口商提高價格，或乾脆完全取消發貨。

總部在香港的Musical Electronics公司執行長Christopher Tse說：「我們無法取得足夠的零件，沒能找到貨櫃，成本已大幅上漲。」該公司生產從藍牙喇叭到魔術方塊多種消費產品。

長榮海運公司總經理謝惠全日前對投資人說，「港口擁堵和貨櫃運力短缺可能持續到第4季，甚至2022年中。如果不能有效控制疫情，塞港可能成為新常態」。

新加坡金英證券經濟學家蔡學敏表示，運費和半導體漲價可能助長通膨。

另在美國，根據彭博最新的經濟學家月度調查，預測人員下調今年成長預期、上調明年通膨預期。相較於一年前，第3季和第4季的個人消費支出價格指數將分別上漲4%和4.1%，是聯準會2%目標的兩倍。

供應鏈 台灣 指數

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