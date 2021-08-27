200億美元 威騰要收購鎧俠
華爾街日報報導，儲存設備巨頭威騰公司（Western Digital，WD）正與全球第二大快閃儲存晶片製造商、日本鎧俠（Kioxia）進行合併洽談，收購價碼可能高達200億美元。一旦成功合併，威騰將成為全球最大NAND製造廠商。
報導引述知情人士消息說，威騰與鎧俠密切磋商合併事宜，可能在9月中旬宣布由威騰以換股交易併購鎧俠，兩公司合併後將由威騰執行長格克勒（David Goeckeler）執掌。原本也有意收購鎧俠的美光興趣下滑，鎧俠近幾個月則與本來就有業務合作的威騰加速談判。
這項消息助攻威騰25日盤中一度大漲15%，公司市值攀抵214.5億美元，不過收盤漲幅收斂至7.8%，26日早盤跌逾3%。握有鎧俠40%股權的日本東芝昨日股價收盤上漲1.7%，投資人看好產業整併後的前景，美國晶片巨頭美光25日也大漲2.9%。
鎧俠的主力商品是NAND快閃記憶體晶片，為全球第二大廠商，這種晶片用來製作電腦的快閃硬碟與手機的儲存記憶空間。鎧俠原本是東芝的記憶體子部門，2018年分割出售給貝恩資本公司（Bain）領導的財團，成為獨立公司，2019年更名為鎧俠，總部位於日本東京。
華爾街日報分析，這項併購案可能遭到日本政府的嚴密審查，因為鎧俠是日本重要的晶片製造商。中國也可能從中作梗，以反壟斷為由阻止雙方合併，北京當局先前就阻擋了高通在2018年提出收購恩智浦（NXP）的併購案。而華府則可能樂觀其成，因為這強化了美國的晶片戰略地位。
去年全球NAND晶片製造商共有六家，第一大是南韓三星電子，第二大是鎧俠，第三大是美光，第四是收購新帝（SanDisk）的威騰，第五與第六是南韓SK海力士以及美國英特爾。
由於SK海力士去年已出價90億美元併購英特爾記憶晶片部門，此交易正在進行中；若威騰也能買下鎧俠，全球NAND晶片業務將可整併成四大公司。
相較之下，動態隨機存取記憶體（DRAM）的生產者早已併購整合成三星、SK海力士與美光這三大廠商。整併可能使NAND廠商的定價能力更為強勢。
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