200億美元 威騰要收購鎧俠

儲存設備巨頭威騰有意收購全球第二大快閃儲存晶片製造商日本鎧俠，若成功合併，將成為全球最大NAND製造廠商。（路透）

華爾街日報報導，儲存設備巨頭威騰公司（Western Digital，WD）正與全球第二大快閃儲存晶片 製造商、日本 鎧俠（Kioxia）進行合併洽談，收購價碼可能高達200億美元。一旦成功合併，威騰將成為全球最大NAND製造廠商。

報導引述知情人士消息說，威騰與鎧俠密切磋商合併事宜，可能在9月中旬宣布由威騰以換股交易併購鎧俠，兩公司合併後將由威騰執行長格克勒（David Goeckeler）執掌。原本也有意收購鎧俠的美光興趣下滑，鎧俠近幾個月則與本來就有業務合作的威騰加速談判。

這項消息助攻威騰25日盤中一度大漲15%，公司市值攀抵214.5億美元，不過收盤漲幅收斂至7.8%，26日早盤跌逾3%。握有鎧俠40%股權的日本東芝昨日股價收盤上漲1.7%，投資人看好產業整併後的前景，美國 晶片巨頭美光25日也大漲2.9%。

鎧俠的主力商品是NAND快閃記憶體晶片，為全球第二大廠商，這種晶片用來製作電腦的快閃硬碟與手機的儲存記憶空間。鎧俠原本是東芝的記憶體子部門，2018年分割出售給貝恩資本公司（Bain）領導的財團，成為獨立公司，2019年更名為鎧俠，總部位於日本東京。

華爾街日報分析，這項併購案可能遭到日本政府的嚴密審查，因為鎧俠是日本重要的晶片製造商。中國也可能從中作梗，以反壟斷為由阻止雙方合併，北京當局先前就阻擋了高通在2018年提出收購恩智浦（NXP）的併購案。而華府則可能樂觀其成，因為這強化了美國的晶片戰略地位。

去年全球NAND晶片製造商共有六家，第一大是南韓三星電子，第二大是鎧俠，第三大是美光，第四是收購新帝（SanDisk）的威騰，第五與第六是南韓SK海力士以及美國英特爾。

由於SK海力士去年已出價90億美元併購英特爾記憶晶片部門，此交易正在進行中；若威騰也能買下鎧俠，全球NAND晶片業務將可整併成四大公司。

相較之下，動態隨機存取記憶體（DRAM）的生產者早已併購整合成三星、SK海力士與美光這三大廠商。整併可能使NAND廠商的定價能力更為強勢。