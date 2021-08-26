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韓擬禁Google、蘋果 向App抽佣

編譯湯淑君／綜合報導
南韓國會擬修法禁止Google和蘋果公司對App內抽佣、並強迫開發者須使用自家平台支付系統。（路透）
南韓國會擬修法禁止Google和蘋果公司對App內抽佣、並強迫開發者須使用自家平台支付系統。（路透）

南韓國會一個委員會25日建議修法，以禁止Google和蘋果公司強制對應用程式（App）開發者的App內購買收入，抽取佣金、並強迫開發者須使用自家平台支付系統的行徑。若國會最後表決通過這項法案，將創下主要經濟體首例。

南韓國會的司法委員會25日表決同意修訂「電信商業法」，目的是要禁止App商店經營者以不公平手段運用市場地位，強制開發者非得使用某種支付系統。

新版法案有「反Google法」之稱，最快25日當天交付國會全體表決。若是過關，南韓將成為全球率先對全球科技巨人App內抽成政策立法禁止的國家，在此行為日益引起世界各地關切之際，可能掀起一波跟進風潮。

全球對蘋果與Google商業行為批評聲浪高漲，因為兩大科技巨頭都要求透過其平台銷售的軟體開發者必須使用自家專屬支付系統，以便對App內銷售收入抽取多達30%的佣金。

在壓力下，Google今年稍早決定把對開發者賺進的第一批百萬美元營收的抽成費率降到15%。蘋果年初也把30%抽佣率砍半，適用於年營收多達百萬美元的App開發者。

蘋果公司24日發布聲明表示，南韓這項法案將造成「向其他來源購買數位產品的使用者面臨遭詐騙的風險、瓦解他們受到的隱私保護」，並傷害使用者對App Store購買的信心，終會限縮南韓軟體開發者的商機。

Google公共政策高階主管懷特說：「立法過程倉卒，未充分分析此法對韓國消費者和App開發者造成的負面影響。」

南韓行動網路商業協會（MOIBA）的數據顯示，去年Google Play Store在南韓銷售額估計達到5兆韓元（43億美元），占總額三分之二； 蘋果App Store全年銷售額達1.6兆韓元。

美國民主、共和兩黨參議員本月稍早也聯手提出「應用程式市場開放法案」（Open App Markets Act），希望打破目前App市場由蘋果、Google兩強掌控的局面，以促進市場競爭。

App 南韓 Google

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