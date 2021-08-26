10年最大 豐田調漲車用鋼材價格

豐田汽車是日本鋼鐵大買家，每年兩度協商定價，再批發給汽車零組件供應商。 (路透資料照片)

日經新聞報導，豐田 汽車將調漲下半年度（今年10月到明年3月）賣給供應商的車用鋼材價格，每噸漲價約2萬日圓（182美元），為兩年來首度漲價，且調漲金額是十年來最大，凸顯大宗商品行情走揚的影響。

報導指出，豐田近期將通知供應商這個漲價消息。豐田和其鋼鐵供應商日本 製鐵在協商後，似乎已同意大幅調漲鋼價。豐田和日本製鐵每半年會根據製鋼主要原料鐵礦砂和煉焦煤的價格，協商報價，豐田會再採購大量鋼品後，再將批發賣給零組件製造商。

豐田鋼材的最新漲價金額將超過2010下半年度的每噸1.8萬日圓，也是當年度以來最大，鋼材的漲價幅度依種類而異，對常用鋼材的價格調漲幅度估計逾20%。

一般乘用車約含0.7公噸的鋼材。若每噸調漲2萬日圓，每輛車的鋼材成本將增加約1.5萬日圓。鋼材價格上漲的原因是原物料價格大漲，日本鋼廠今年4-9月採購的鐵礦砂平均價格為每噸逾160美元，比去年10月到今年3月的採購價格漲了50%，而今年1-6月的煉焦煤均價也比去年7-12月上漲近10%。

目前東亞市場熱軋鋼捲的報價將維持在略低於每噸1000美元的水準，比去年同期上漲一倍，美國 的熱軋鋼捲價格更已首度衝破每噸2000美元。日本製鐵已要求豐田調漲鋼價，豐田也決定必須接受特定漲幅，以取得穩定的貨源供應。