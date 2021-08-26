美股3指數氣盛 專家：漲勢恐降溫

在多方氣盛的支撐下，美股 三大指數 24日全面走揚，史坦普500 指數今年來第50次收盤創新高，以科技股為主的那斯達克綜合指數更首度漲破15000點整數關卡，反映即便隱憂頻傳，仍由多頭人士執掌大旗。但路透訪調的策略師預期，接下來美股漲勢可能降溫，預估到年底時的美股價位可能和現在差不多。

在美國完全核准輝瑞的新冠肺炎疫苗後，許多企業與政府機關都強制要求員工施打疫苗，助長復甦的希望，同時投資人也在等待聯準會（Fed）主席鮑爾27日的談話，關注他是否仍會「保持耐心」，帶動美股上揚，道瓊工業指數上漲30.55點，收在3萬5366.26點，史坦普500指數漲0.2%至4486.23點，那斯達克綜合指數攀揚0.5%，收1萬5019.80點。

根據道瓊市場數據公司（Dow Jones Market Data），那斯達克指數從1萬4000點漲到1萬5000點關卡，共花了136個交易日，這是自2018-2019年從8000點升至9000點花費335個交易日以來，達到千點里程碑最久的間隔。

紐約National證券公司首席市場策略師霍根表示，大盤指數達到整數價位，也助提振一般民眾信心和投資人情緒，也提醒了看空者和不以追蹤市場謀生的人。

近來美股的韌性也讓空方大感意外，促使部分空頭舉手投降，例如富國銀行股票策略師哈維已上修史坦普500指數的年底目標價，從3850點上調到4825點。

路透訪調的策略師預期，美股到年底前可望續漲，但漲幅不會那麼大，原因包括Fed縮減購債規模的壓力愈來愈大、和企業獲利動能減弱。這些策略師預估的史坦普500指數年底目標價為4500點，道瓊工業指數為3萬6000點，都和目前相差無幾。