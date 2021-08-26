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疫苗施打慢 EIU：重創經濟

編譯陳律安／綜合報導
疫苗接種緩慢，全球將付出高昂經濟代價。（歐新社）
疫苗接種緩慢，全球將付出高昂經濟代價。（歐新社）

英國經濟學人智庫（EIU）的最新報告指出，全球新冠疫苗施打步調緩慢，未來五年將使全球經濟損失2.3兆美元，新興與開發中經濟體將首當其衝。在此同時，新冠疫情持續擾亂供應鏈、又推升成本，正衝擊汽車業等諸多產業，全球企業獲利可能因此下滑8%。

EIU在25日發布「全球第3季預測白皮書」報告，當中指出在2022年中以前，疫苗施打覆蓋率未達60%的國家，2022-2025年國內生產毛額（GDP）將損失2.3兆美元，其中約三分之二的損失都是由新興國家承受。

報告指出，以GDP損失的絕對金額來看，亞洲受到的影響最嚴重，估計經濟產值到2025年時將損失約1.7兆美元；亞洲國家正苦於因應新冠肺炎確診人數激增，施打疫苗的進度也緩慢。以整體經濟衝擊而言，非洲撒哈拉沙漠以南地區將受重創，估計到2025年時損失的GDP，將占整體GDP預估值的3％。

這份報告示警，全球疫苗分配不均將造成嚴重的長期後果，其一為貧窮國家的經濟復甦時間將拉長，部分原因是這些國家須再度實施抗疫封鎖措施；其次為旅客流向改變，因為未接種疫苗的民眾，無法入境疫苗施打有成的國家、或是入境後須隔離較久，且疫苗施打率較高國家的民眾，可能不願前往接種率低的國家。

第三是政治層面，新興市場國家的人民可能對本國政府和富裕國家更為不滿，未來可能會爆發社會動盪。

截至8月底，高所得國家約有六成人口已至少接種一劑新冠疫苗，但低所得國家僅1%人口接種至少一劑疫苗，原因包括生產疫苗的原物料短缺和產能有限、僅少數開發中國家能負擔得起疫苗成本、物流受阻、及民眾猶豫是否接種等。

經濟學人的另一份訪調六大產業供應鏈經理人的調查顯示，汽車業正因新冠肺炎擾亂供應鏈，而遭受最大的衝擊，51.7%受訪者認為供應鏈受到「非常重大」的干擾。

疫苗 供應鏈 汽車

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