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成本與疫情交迫 全球企業本季獲利恐縮減8%

編譯陳律安／綜合外電
供應鏈陷入瓶頸，可能使全球企業獲利在本季衰減8%。路透
供應鏈陷入瓶頸，可能使全球企業獲利在本季衰減8%。路透

根據計算，全球企業的獲利在第2季衝上歷史新高後，第3季可能比第2季縮減8%，為六季來首度下滑，原因是Delta新冠變種病毒衝擊供應鏈，並提高勞動成本。

路透在分析路孚特（Refinitiv）數據後指出，全球企業本季整體平均獲利預估將較上季減少8%，降至6,782億美元。相較下，全球2,542家市值至少10億美元的公司，上季淨利總額達到7,340億美元。

政府為支持經濟復甦而推出大規模財政刺激措施，又逐步鬆綁防疫封鎖措施，帶動上季消費者需求居高不下。然而，中國大陸爆發新一波新冠疫情，又遭遇洪患，大幅減弱7月工業生產和零售銷售的成長動能，美國8月企業活動也連續第三個月降溫。

此外，在全球供應鏈重鎮亞洲的新冠疫情再起之際，迫使車廠減產、智慧手機製造商調整產線的晶片荒，已演變一場新危機。

富國資產管理資深投資策略師雅各森說，「供應鏈問題、缺工問題、及輸入價格上漲，都可能抑制第3季的成長」，避免因供應鏈受擾而流失營收的困境正比以往都更迫切，而且船運成本居高不下，政府紓困金的支持減弱，都可能改變消費者支出的組成。

路透表示，美國企業第3季獲利可能衰減7.2%，扭轉第2季成長12.4%的態勢。財富管理業者SEI首席市場策略師索羅威說，強勢美元可能傷害美國出口業者，利率進一步下降也可能擠壓銀行業的獲利。

歐洲企業本季獲利預估將減少10.3%，亞洲企業則將下滑9.6%。以產業別來看，不動產業本季獲利預料將下降22.2%、金融業減少18.8%、非消費必需品產業獲利將縮減16.2%。

供應鏈 美國 疫情

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