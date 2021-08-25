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馬士基大舉訂購碳中和新船

編譯任中原／綜合報導
馬士基斥資14億美元訂八艘「碳中和」新船。（路透）
馬士基斥資14億美元訂八艘「碳中和」新船。（路透）

全球最大貨櫃輪業者馬士基（Maersk，快桅）正在推動航運業空前手筆的減碳行動，斥資14億美元，一舉訂購八艘、每艘能裝載16000只20呎標準貨櫃（TEU），並且能兼用傳統燃油與甲醇（酒精）的「碳中和」新船。

馬士基已向南韓現代重工訂購這八艘新船，每艘造價1.75億美元，約比傳統的同型船高出10%-15%。預料將於2024年初下水，經營中國－歐洲航線與跨太平洋航線，且擁有於2025年再交四艘的選擇權。

這些新船將用來替換舊船，而非提高運能。馬士基今年2月就已訂購一艘「碳中和」的小型集貨船。

馬士基2018年曾說，必須在2030年建立「碳中和」船隊，於2050年達成淨零碳排的目標。

過去幾年來由於造船科技的進步，馬士基能決定訂購雙重燃料或單一「綠色」燃料的新船，包括能裝載2萬TEU以上的最大型船隻。

馬士基主管泰格森指出，新船若純粹使用甲醇為燃料，一年可以減少逾100公噸的二氧化碳排放量；該公司訂購「雙重燃料」新船是為了降低風險。所用的甲醇是來自於「生物性」的二氧化碳及再生能源。

全球航運業的排碳量，約占人為排碳量的3%。

使用零排碳的甲醇，成本約比燃油貴一倍；但馬士基認為，亞馬遜及H&M等貨主願意為「綠色運輸」支付較高的運費，「我們許多客戶都非常、非常支持這項行動」。

新船隊的最大挑戰，反而是如何確保甲醇供應無缺。

馬士基表示，這種新趨勢對燃料生產業者而言，是一項重大訊號，綠色燃料需求將激增。馬士基前200大客戶中，半數以上都對供應鏈訂定減碳或零碳排目標。

減碳 航線 供應鏈

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