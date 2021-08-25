散裝運價飆漲 迎來長期性行情

波羅的海乾散貨綜合運價指數 （BDI）24日飆至13年來新高，國際散裝產業界主管認為，散裝貨運市場持續看漲，因為這波漲勢為「更加結構性與長期性的行情」。

BDI 24日稍晚報價來到4,201點，日漲54點，其中海岬型指數（BCI）來到6,206點，日增92點，漲幅逾1.5%。

另外，漲勢最兇猛的海岬型散裝船（CAPE），運價日漲幅逾1.5%，每日運價來到51,472美元，持續創下波段新高，遠期合約（長約）也顯示散裝運價持續看漲，漲勢、漲幅都是各類散裝船之冠。

有150年歷史、旗下500多艘船的丹麥航運業者D/S Norden A/S執行長林德柏（Jan Rindbo）說：「今年稍早，人們還以為這是市場短期飆升，但現在認為這是更加結構性與長期的性行情。」

散裝貨運行情大漲，也顯示市場對大宗商品需求反彈有多快，隨著經濟從新冠疫情 衝擊中復甦，今年對煤炭和鐵礦砂等原物料需求激增，超過船隊擴張速度。疫情相關問題減少可用船舶數量，加劇船舶供應緊張問題，市場有利於船東。

全球最大船舶經紀商Clarkson旗下Clarkson研究服務公司的數據顯示，今年鐵礦砂海運貿易量預計將增加4%到15.6億噸，年增幅為2017年來最大。

今年乾散貨貿易預估將成長4.2%，明年估增加1.7%，但船隊擴編步調可能落後，今年運能預料將增加3.3%，明年擴大1.4% 。

DNB銀行股票分析師指出，乾散貨運輸領域看起來非常樂觀，並因疫後全球貿易回溫，並在今年加速。散裝航運公司指出，隨著疫情衝擊，散裝船市場塞港嚴重，許多港口為防疫 ，船舶使用天數強迫增加。