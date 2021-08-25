油價連二漲 站上70美元

倫敦布蘭特油價再度站上每桶70美元。（路透）

由於全球需求升溫、且許多商品的供應受擾，銅、鋁等金屬行情、鐵礦砂以及國際油價 24日盤中同步走揚，倫敦 布蘭特油價再度站上每桶70美元，投資人也看好後市。但分析師也提醒，最新採購經理人指數（PMI）顯示全球成長高峰可能已過，成為風險資產前景的隱憂。

倫敦布蘭特油價10月期貨繼23日大漲逾5%後，24日盤中再漲2%，報每桶70.13美元；西德州中級原油10月期貨也一度漲1.9%，成為每桶66.89美元，主因為市場多頭樂觀地認為Delta病毒擴散，將只會對全球需求造成暫時性的影響。

中國已經將病例迅速歸零，交通呈現復原跡象，美國 許多政府機關與企業都強制要求勞工接種新冠疫苗，成為需求利多，而墨西哥鑽油平台大火，使每天供給量減少逾40萬桶，加上空頭慘遭軋空，也帶動油價上揚。

由於辛冠肺炎疫情再度升高，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）開始增產，導致8月以來油價大幅回檔，本周終於出現強勁反彈。OPEC+預定9月1日再度召開部長會議。

高盛集團重申，Delta病毒對需求的衝擊只是短暫現象，之前油價重挫已經屬於「超賣」。瑞銀則預測，布蘭特油價將進一步上漲到每桶75美元，因國際油市呈現結構性的供給吃緊。

瑞銀強調，伊朗原油重返市場的機率進一步下降，且全球原油庫存量持續下降，加上OPEC+備用產能減少，因此油市供給可能繼續吃緊，但預期需求仍將增加；而且OPEC+也可能停止增產，甚至重新減產。投資人也關注美國聯準會（Fed）本周四將召開的傑克遜洞年會，觀察Fed將如何縮減寬鬆貨幣政策規模。

新加坡鐵礦砂期貨24日更一度暴漲10%至每噸149.65美元，反應大陸當局承諾穩定信用供應，擴大貨幣供給以支持小企業和實體經濟。

在金屬市場，倫敦3個月銅期貨價格在23日大漲2.6%後，24日盤中續揚0.4%製每噸9,305.5美元，主因為現貨的實體需求增加。鋁價也一度漲1%製每噸2,627美元，鋅價走揚1.87%至每噸2,981美元。

不過，彭博資訊分析師也提醒，美國與歐元區的最新PMI證實了全球成長高峰已過，且廠商持續面臨物價壓力，最終可能侵蝕需求，成為風險資產後市的隱憂。