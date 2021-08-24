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韓航商HMM內訌 撼動全球海運

記者黃淑惠、林奕榮／綜合報導
南韓航運巨擘韓新遠洋恐將陷入罷工危機。圖為一名員工在釜山HMM控制中心進行監控。(路透資料照片)
南韓航運巨擘韓新遠洋恐將陷入罷工危機。圖為一名員工在釜山HMM控制中心進行監控。(路透資料照片)

南韓航運巨擘韓新遠洋（HMM）工資協商陷僵局，恐將罷工。知情人士透露，隨著HMM的工資協商缺乏共識，加入工會的船員、及其他在海上作業的員工，已投票支持發動HMM首次罷工。

業內人士說，若HMM真的罷工，恐引發連鎖效應，而南韓是全球航運、造船大國，這樣的效應恐讓已經大亂的全球運輸供應鏈更亂。

業界研判，當前將持續當地的碼頭相關作業，然而現在市場缺船嚴重，如果船舶進南韓港口作業期拉長，勢將牽動貨櫃及船舶的周轉率，推升運價續漲。

貨攬業者說，這是「屋漏偏逢連夜雨」，海運市場已經長期處於四缺：缺櫃、缺船、塞港、缺貨車的窘境，如果再出現罷工，船舶排隊等進港口的作業期如果拉長，會造成全球塞港問題更難解決。

韓媒前鋒報（Korea Herald）報導，消息人士表示，參與這場投票的海事人員中，約92%支持罷工，並計畫在25日遞交辭呈。工會強調，如果資方能提出更優惠的工資方案，不排除在最後一刻與公司達成協議。

HMM工會成員要求公司加薪8%，並發出相當於八倍工資的獎金，但資方的方案是加薪8%，以及相當於五倍工資的獎金。

HMM以陸上員工為主組成的工會也正考慮發起行動，因為約95%的岸上工會員工也投票反對資方的工資提案。工會成員宣稱，HMM的工資水準不如競爭對手，且已凍漲八年。南韓海洋水產部則表示，準備成立特別工作小組，以因應HMM船員罷工引發的產品出口混亂局面。

罷工 南韓 投票

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