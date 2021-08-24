通用汽車擴大召回 重挫樂金化學股價

全球電動車 電池龍頭樂金化學（LG Chem）股價 在23日重摔逾11%，原因是美國最大車廠通用汽車 （GM）以電池有起火之慮為由，擴大召回旗下電動車雪佛蘭Bolt，而這批車輛使用的正是LG的電池。

通用上周五（20日）宣布，將擴大召回2019年起所產、共計7.3萬輛的Bolt，且無限期停售這款車，而這波召回導致的10億美元成本，將向樂金集團求償，樂金化學股價23日在南韓股市應聲重挫，市值一度蒸發逾60億美元，為去年3月來盤中最大跌幅。這起事件預料也將影響子公司樂金能源解決方案（LGES）的首次公開發行股票（IPO）時程。

三星證券分析師趙賢律（音譯）說，市場原本預計LGES將於9月掛牌上市，但隨著通用擴大召回電動車，這項IPO案可能將延後一到兩個月才會辦理，因為樂金化學需考慮召回成本，才會對IPO案做最終決定。

通用7月已召回6.9萬輛2017至2019年式Bolt，損失高達8億美元。除了通用，包括福斯汽車近期也召回旗下ID.3電動車；今年2月，現代汽車召回8.2萬輛Kona EV電動車，估計成本達約1兆韓元（8.52億美元）。這些車輛都用樂金化學電池，都因有起火風險而被召修。