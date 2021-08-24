蘋果測試 屏下指紋辨識

分析師認為蘋果新一代iPhone不會有螢幕指紋解鎖技術。圖為iPhone 5S Touch ID。（路透資料照片）

科技媒體AppleInsider報導，蘋果 公司正在測試螢幕Touch ID指紋解鎖技術（又稱屏下指紋辨識），雖然今年預期將發表的新iPhone （暫稱iPhone 13）可能來不及配備，但最快將在明年新機種正式導入，法人看好，鴻海集團旗下觸控大廠業成GIS-KY有望藉此重返iPhone供應鏈 。

目前GIS的屏下指紋營收貢獻約僅5%至6%，主要以韓系、中系品牌手機客戶為主。GIS董事長周賢穎日前說，除手機、平板、筆電外，包含車載、安防、車用門鎖都有很大的發展空間，但不評論外傳蘋果有意導入屏下指紋辨識技術的消息。

據悉，GIS歷經練兵多年後，屏下指紋辨識模組已出貨三星、小米等非蘋大廠使用，不但具有量產經驗，而且還長期與高通合作，因此在良率、技術、產能等方面均符合蘋果要求，只要蘋果明年新機種確定導入，GIS就能以最快的速度供貨。

iPhone重新導入Touch ID的消息已流傳一段時間。今年1月先出現新一代iPhone正測試屏下指紋辨識的報導，但到3月時，有分析師指出，蘋果不會在今年秋季的新品發表會為iPhone 13添加Touch ID功能，因供應鏈的調查表明還沒有確切的採用時間表。

彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼（Mark Gurman）也支持「今年不會成功」的說法。他認為，Touch ID不是唯一能嵌入螢幕的技術，蘋果的「長期目標」是以類似方式進行臉部辨識（Face ID）。

至於Face ID和Touch ID的配置，有兩種可能方案：第一種是高階Pro機型配備Face ID，其他機型繼續保留「瀏海」的設計；第二種則是高價機型配備Face ID，平價裝置則採用螢幕Touch ID。

GIS過去曾是iPhone觸控模組主要供應商，隨著蘋果採用嵌入式觸控方案以及OLED面板、臉部辨識技術後，GIS逐步淡出供應鏈，但至今仍握有iPad以及Macbook大量訂單。