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Delta肆虐 美歐日復甦受挫

編譯林奕榮／綜合報導
美國、歐元區及日本8月景氣擴張速度同步減緩。（路透）
美國、歐元區及日本8月景氣擴張速度同步減緩。（路透）

最新數據顯示，由於Delta新冠變種病毒迅速擴散、減弱經濟復甦動能，美國、歐元區及日本8月民間景氣的擴張步伐都減慢，且Delta病毒導致新冠疫情惡化，也都增添成長展望的下行風險。

美國8月IHS Markit綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至55.4，為連續第三個月下滑，且為去年12月來最低。數據顯示，原物料與勞工短缺似乎正抑制製造業和服務業的產出、並推升通膨，新訂單次指標為今年來最低就業成長步伐也勢一年多以來最慢。

其中，8月服務業PMI降至55.2，製造業PMI也降至61.2。

在大西洋的另一端，歐元區8月IHS Markit綜合PMI初估值降至59.5，略低於市場預期，主要受到供應鏈受擾的拖累，但仍逼近15年高點，顯示政府加快施打新冠疫苗、重啟經濟，正使經濟回溫，惟Delta病毒引發企業憂心可能再度實施封鎖措施，抑制樂觀情緒。

德國8月服務業和製造業景氣雖維持擴張，但是擴張步調大幅減慢，法國也因商品供給和衛生規定影響貿易，商業活動成長步調略為放緩。經濟學家預期，歐元區經濟可望將維持復甦趨勢，但是Delta病毒將加重下行風險。

日本8月自分銀行服務業PMI初估值則降至43.5，顯示景氣以15個月來最快的速度萎縮，製造業PMI也降至52.4，為七個月來最低，綜合PMI下滑到45.9。企業同樣擔心Delta病毒可能衝擊前景。

此外，南韓海關23日公布，8月1-20日出口較去年同期成長40.9%，對主要貿易夥伴出口全面成長，其中對美國成長50%，而對中國大陸外銷仍成長逾33%，但經濟學家都認為，這項亮麗數據掩蓋了Delta變種病毒蔓延的風險。

這項數據顯示，各地重新實施防疫措施，尚未打亂全球貿易復甦，但隨著更傳染力更強的Delta變種病毒在各國肆虐，各界對前景的疑慮正在加深。

Delta病毒 美國 變種病毒

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