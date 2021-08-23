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驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

亞洲ESG金融人才 身價暴漲

編譯廖玉玲／綜合報導

從空汙到收入不平等種種挑戰紛至沓來，各國都在加強環境、社會與治理（ESG）措施，對永續金融領域人才需求也大增。

然而，擁有必要專業知識的人才並不多，他們的身價因此水漲船高。在日本等部分市場，收入甚至可達其他產業的兩倍。

每家金融機構對發展永續金融業務的做法各不同，滙豐控股、澳盛銀行和三菱UFJ金融集團希望從內部調動人力；綠色貸款餘額比任何其他大陸同業都多的中國工商銀行則成立「綠色融資委員會」，協調企業貸款、全球市場和研究部門推動ESG的相關業務工作。

領導力顧問業者香港億康先達金融服務顧問亞瑟·梁（音譯）說：「客戶確實明白人才庫並不充足，尤其是在民營和公共部門都有良好業績和相關ESG經驗者更是鳳毛麟角，因而願意重金禮聘。」

社會不平等與公衛問題已是多年沉痾，這兩年因新冠疫情浮上檯面，進而推升所謂社會債券的發行量，希望有助解決這類問題。

滙豐是亞洲最大ESG債券承銷機構之一，計畫在星、港、陸、大馬、澳洲、印度和印尼等主要市場強化永續金融團隊。澳洲西太平洋銀行今年聘請一名律師，協助評估人權和現代奴隸制風險。澳洲國民銀行則已與墨爾本大學的商學院合作，為該行提供氣候風險培訓。

澳盛正為三個新職位招聘人才，以便在10月前將永續融資團隊從2019年的7人擴編到22人。

三井住友信託則延攬物理和化學博士。人力業者Kotora執行顧問宮崎達哉說，在日本，一個負責設立和領導新的ESG計畫或團隊的人，年薪可高達2000萬日圓（18.3萬美元），這還不包括獎金，相較下，非ESG職務的低薪不到1000萬日圓。

他說，希望招聘有ESG經驗的不僅是金融機構，還包括信評公司、諮詢公司和製造業者。

ESG相關工作增加，也為女性創造機會。

人力業者Robert Walters駐東京的招聘人員鮫島冬樹說，在日本的外商公司對女性人才需求尤其明顯，「如果你是一位有ESG經驗的雙語女性，幾乎會立刻被錄用」。

在新加坡，當局2020年底成立綠色金融研究和人才發展中心。

該國的華僑銀行過去這兩年來，在永續發展相關領域新增至少50個職位，包括內部和外部招聘。

澳洲 日本 貸款

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